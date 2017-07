Kurz und heftig

Knietief im Schlamm: Einsatzkräfte nach dem Erdrutsch an der B 6 zwischen Meißen und Scharfenberg. © Roland Halkasch

Update: Die Oberstraße zwischen Kaufbach und Wilsdruff war nach Polizeiangaben am Sonnabendnachmittag wegen einer Schlammlawine gesperrt. Zur gleichen Zeit kam es dort auch zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Personen wurden dabei nicht verletzt. (szo)

Update: Die Feuerwehr Wilsdruff war zu mehreren Unwetterschäden ausgerückt. Im Ortsgebiet mussten die Kameraden mehrere Gullys wieder einbringen. Danach folgte rasch ein Folgeeinsatz. Eine Schlammlawine flutete die Oberstraße zwischen Kaufbach und Wilsdruff. Dabei kam es durch die Schlammlawine sogar zu einem Unfall. Zum Glück gab es nur Blechschaden. Nach dem Unwetter schien wieder die Sonne. In brütender Hitze kein leichtes Arbeiten. Unterstützung haben die Kameraden von einem ortsansässigen Bauern bekommen. Mit einem Kehrgerät entfernte er den Schlamm. Die Kameraden unterstützten ihn mit Schaufeln. Danach wurde mit viel Wasser die Straße wieder gereinigt. (Bernd März)

Am Nachmittag zog eine Wolkenfront über Mittelsachen in Richtung Osten und brachte die angesagten Niederschläge inklusive Blitz und Donner.



Heftig fielen die Schauer im Landkreis Meißen aus. Zwischen Meißen und Scharfenberg musste die B 6 wegen eines Erdrutsches gesperrt werden. Von weiteren Schäden durch Unwetter ist gegenwärtig nichts bekannt. Auch am Sonntag kann es in Sachsen immer wieder Gewitter geben. (szo)

