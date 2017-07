Kurz und heftig

Knietief im Schlamm: Einsatzkräfte nach dem Erdrutsch an der B 6 zwischen Meißen und Scharfenberg. © Roland Halkasch

Am Nachmittag zog eine Wolkenfront über Mittelsachen in Richtung Osten und brachte die angesagten Niederschläge inklusive Blitz und Donner.



Heftig fielen die Schauer im Landkreis Meißen aus. Zwischen Meißen und Scharfenberg musste die B 6 wegen eines Erdrutsches gesperrt werden. Von weiteren Schäden durch Unwetter ist gegenwärtig nichts bekannt. Auch am Sonntag kann es in Sachsen immer wieder Gewitter geben. (szo)

›› Wetter in Sachsen

zur Startseite