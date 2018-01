Kurz falsch gedacht, schon schachmatt Die Sportgemeinschaft Kesselsdorf veranstaltet am Wochenende ein Blitzschachturnier.

Markus Neuber spielt an einem Spielbrett mit Schachuhr. © Andreas Weihs

Kesselsdorf. Wer denkt, dass Schach nur ein Spiel ist, bei dem sich die Kontrahenten stundenlang gegenübersitzen, um aller paar Stunden einen wohlüberlegten Zug zu machen, hat noch nie eine Partie Blitzschach verfolgt. Genau in dieser Spielart des Schachs veranstaltet die SG Kesselsdorf am Sonntag ab zehn Uhr unter dem Titel „Kesselsdorfer Neujahrsblitz“ ein Turnier im Vereinsheim am Sportplatz an der Alten Poststraße.

„Es ist ein ganz anderes Spiel, während der Partie läuft eine Uhr herunter. Insgesamt stehen jedem Spieler nur zehn bis 15 Minuten Bedenkzeit zur Verfügung“, erklärt Markus Neuber, Abteilungsleiter Schach bei der SG Kesselsdorf. Gute Blitzschachspieler brauchen die Fähigkeit, ein Spiel intuitiv zu lesen, um schnell die richtige Entscheidung zu treffen und keine Fehler zu machen. Etwas für Anfänger ist das Turnier in Kesselsdorf deshalb nicht unbedingt. Darüber hinaus nehmen in jedem Jahr auch mehrere erfolgreiche Turnierspieler an dem Wettkampf teil.

Wer sich selber im Blitzschach versuchen will, wird gebeten, sich am Sonntag gegen 9 Uhr am Vereinsheim einzufinden und sich im Vorfeld per Mail anzumelden.

