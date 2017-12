Kurz aber erfolgreich Zum Striezelmarkt kamen weniger Besucher, und es wurde weniger verkauft. Das hatte aber eine einfache Ursache.

Blick auf den Dresdner Striezelmarkt © Matthias Rietschel/epd

Dresden. Der Striezelmarkt war in diesem Jahr nicht so gut besucht wie 2016. Es waren auch weniger Kinder in der Weihnachtsbäckerei und im Pflaumentoffelhaus, und der Weihnachtsmann bekam weniger Anrufe als vor Jahresfrist. Trotzdem war der älteste urkundlich erwähnte Weihnachtsmarkt Deutschlands wieder ein voller Erfolg, sind sich die Verantwortlichen einig. Denn das Gedränge in den Gängen der Hüttenstadt und vor den Buden der Händler war fast noch größer als 2016.

Warum kamen weniger Besucher auf den Altmarkt.

Das liegt daran, dass die Striezelmarktzeit dieses Mal besonders kurz war. Weil Weihnachten auf den 4. Advent fällt, gab es nur 26 Öffnungstage. Zum Vergleich: 2016 waren es 31 Tage. Deshalb wird die Rekordzahl von zwei Millionen Besuchern dieses Mal nicht erreicht. Wie viele es am Ende gewesen sein werden, mochte Marktchefin Sigrid Förster nicht schätzen. Die Rede war aber von etwa 20 Prozent weniger Besuchern. Das würde bedeuten, dass die 583. Auflage des Weihnachtsmarktes etwa 1,6 Millionen Besucher angelockt hat.

Wie groß war das Interesse von Gästen aus dem Ausland.

Es kamen mehr Gäste aus Tschechien und Polen, ist Matthias Hundt überzeugt. Er ist Prokurist bei Dresden Information und schlussfolgert diesen Anstieg aus den insgesamt höheren Besucherzahlen aus den zwei Nachbarländern. Ulrich Pötschke, Chef des Händlerverbands Altmarkt, stimmt ihm zu. „Und sie kaufen auch“, fügte er hinzu. In den vergangenen Jahren hätten sich diese Gäste mit einer Bratwurst und einem Glühwein zufrieden gegeben. Inzwischen haben sie genug Geld in der Tasche, um auch andere Angebote zu bezahlen, meint Pötschke. „Außerdem hatten wir auch viele Besucher aus Asien, aus Nordamerika und Südamerika.“

Wie kamen die Angebote auf der Bühne in diesem Jahr an.

Fast alle Programmpunkte haben stattgefunden, sagte Alexander Siebecke, der für alle Veranstaltungen auf dem Striezelmarkt zuständig ist. Nur das Open-Air Konzert am Schwibbogen musste ausfallen. Es fiel schlechtem Wetter zum Opfer. Bei den Kinderprogrammen war der Platz vor der Bühne stets voll, Renner waren in diesem Jahr wie immer das Stollenfest, das Pyramidenfest und das Adventskalenderfest. 2018 soll es auch wieder eine Bergparade geben, versprach Siebecke.

Was hatten Polizei und Rettungskräfte zu tun.

„Es war ein ruhiger Striezelmarkt“, stellte Ulrike Peter vom DRK-Kreisverband Dresden fest. Die Retter mussten bis zum Freitagmorgen 86 Mal aktiv werden. „Das ist etwa so oft wie 2016“, sagte Peter. Sie mussten vor allem nach Stürzen und bei Schnittwunden helfen. 20 Verletzte kamen sofort ins Krankenhaus. Nur selten spielte übermäßiger Glühweingenuss eine Rolle.

Die Polizei registrierte bis zum Mittwochvormittag 29 Straftaten. 17 Mal haben Kriminelle Striezelmarktbesuchern in die Tasche gegriffen, drei Mal tauchte Falschgeld auf. Zu den restlichen neun Straftaten gehörten Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Diebstahl. 21 vermisste Personen führten die Beamten wieder mit ihren Begleitern zusammen, berichtete Polizeisprecher Marko Laske. „Da hatte mal jemand seine Reisegruppe verloren oder Kinder wurden vermisst.“ Insgesamt sei es „aus Sicht der Polizei ein ruhiger Striezelmarkt“ gewesen. „Positiv reagierten die Besucher auf die gemeinsamen Wochenendstreifen mit Kollegen aus Tschechien“, stellte er fest.

Welche Veränderungen soll es im nächsten Jahr geben.

Die Betonsteine, die sogenannten Nizza-Sperren, sollen 2018 schöner aussehen. Und das kostenlose WLAN auf dem Striezelmarkt sollen dann mehr Menschen nutzen. Darüber hinaus sind keine Änderungen geplant. Auch längere Öffnungszeiten oder eine zweite Lange Striezelnacht soll es nicht geben, sagte Marktchefin Sigrid Förster. Die Altmarkt-Händler stimmen ihr zu. „Das ist wie beim Oktoberfest“, sagt ihr Sprecher Ulrich Pötschke, „das endet auch nach einer festen Zeit.“

