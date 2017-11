Kurvenrutscher Ohne Verletzungen und etwa 1 000 Euro Schaden ist laut Polizei ein Ausrutscher am Montagmorgen in den Kurven von Ostritz ausgegangen.

Ostritz. Die Ursache für den Ausrutscher in den Kurven von St. Marienthal nach Ostritz am Montagmorgen war bei der Polizei am Montag noch unklar. Sicher war hingegen, dass an dem Unfall nur dieser Pkw beteiligt war und glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen ist.

(SZ/abl)

