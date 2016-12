Kurtzke-Klecks abgekratzt Am Besucherzentrum der Manufaktur Meissen ist jetzt wieder Porzellan statt bedruckter Folie zu sehen.

Wirbt wieder mit echtem Meissener: Die mit Porzellan gestaltete Fassade des Manufaktur-Besucherzentrums kommt unter einem Aufkleber wieder ans Tageslicht. © Claudia Hübschmann

Viele Meißner scheinen darauf regelrecht gewartet zu haben. „Das Besucherzentrum der Staatlichen Porzellan-Manufaktur in Meißen erhält seine Fassade zurück“, schreibt am Montagnachmittag stellvertretend für die Einwohnerschaft Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) bei Facebook. Ein kollektives Aufatmen geht durch die Stadt.

Auch symbolisch hat das Unternehmen damit einen Schlussstrich unter seinen verlustreichen Ausflug in die Welt der ganz großen Luxuskonzerne gezogen. Eine Handvoll Handwerker kratzte jetzt die bunte Folie von der Fassade des Besucherzentrums ab und legte die darunter verborgenen Porzellanplatten frei. Teile der Folie hatten sich zuvor bereits gelöst und hingen mitunter in unschönen Fransen herab.

„Wir geben der Fassade ihre einst gedachte Bedeutung zurück: die Werte der Manufaktur und ihre über 300-jährige Geschichte zu zeigen“, hieß es am Montagnachmittag aus der Geschäftsführung.

Im März 2012 hatte der damalige Geschäftsführer der Manufaktur Christian Kurtzke die verklebte Fassade als einen programmatischen Auftakt zum Umbau des traditionellen Porzellan-Herstellers in ein „Haus der Kunst und des handgefertigten Luxus“ gefeiert. Das Motiv der Folie stammte von dem mittlerweile 102 Jahre alten, abstrakten Maler Karl Otto Götz. Dieser hatte den sogenannten „Rauch-Zug“ für den Meissen Art Campus geschaffen.

Götz gehört zu den ersten Künstlern, die in dem Rahmen des Campus für die Manufaktur tätig wurden. Kurtzke sah ihn als wichtiges Aushängeschild für moderne Kunst auf oder aus echtem Meissener. Mit Hilfe von Götz wollte er Aufsehen in der Kunstszene, bei Sammlern und Museen erregen. Die alte Ansicht aus grauem Beton mit vereinzelten Zitaten aus dem Meissener Formenschatz auf großen Porzellanplatten sei nirgends beachtet worden, argumentierte Kurtzke. Die neue Meissener Haut aus Götzes „Rauch-Zug“ sollte als Blickfang wirken, der die Aufmerksamkeit der Kunstszene weltweit auf sich zieht.

Der Farbwirbel draußen gab gleichzeitig das Programm für die neue Schau drinnen vor. Der ambitionierte Meissen-Chef, der derzeit komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, sprach von einem Meissener Guggenheim, einer Meissener Pinakothek der Moderne. In den drei Etagen des Besucherzentrums sollte eine Auswahl von Werken aus dem Art Campus gezeigt werden, mit wechselnden Bestandteilen und Schwerpunkten. Die Betrachter sollten im Pendeln zwischen dem historischen und neuen Porzellan erleben können, wie sich das Meissener Formen- und Farbenspektrum über mehr als drei Jahrhunderte gewandelt hat und doch unverwechselbar blieb. Letztlich wurde die anspruchsvolle Vision nur in Ansätzen verwirklicht.

In der Stadt selbst lehnten viele Bürger den „Kurtzke-Klecks“ ab. Die frühere Chef-Designerin der Manufaktur und Gestalterin der ursprünglichen Fassade Sabine Wachs sagte, das Überkleben erinnere sie an historische und aktuelle Beispiele, wo nach Regimewechseln die Kulturgüter einer vorangegangenen Epoche geschleift wurden. „Abgesehen von der Problematik der Urheberrechtsverletzung gehört vermutlich ein unglaubliches Maß an Ignoranz dazu, eine solche Maßnahme zu denken und durchzuziehen“, so die frei arbeitende Porzellan-Künstlerin.

2004 und 2005 hatte Sabine Wachs den Entwurf für die Außenhaut des Besucherzentrums geschaffen. Dafür setzte sie auf Porzellan und Beton „archivarische Handschriften und Chroniken mit grafischen Zitaten und Bildfragmenten illustrativ in Beziehung“. Durch die Kombination wurden das Können und die Historie der Manufaktur lebendig und künstlerisch anspruchsvoll zugleich dargestellt. „Wir freuen uns, dass diese wunderbare Arbeit von Sabine Wachs wieder für alle sichtbar wird“, so die Meissen-Geschäftsführung.

Noch vor Weihnachten sollen die wesentlichen Außenarbeiten abgeschlossen sein. Im kommenden Jahr werden dem Unternehmen zufolge die Innenseiten der Fassade – in Abhängigkeit des Bedarfes an Wandausstellungsflächen – angepasst und harmonisch auf das Gesamtbild abgestimmt.

