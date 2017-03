Kurtaxe kommt für alle Ortsteile Gäste in Hohnstein zahlen ab dem 1. April für Übernachtungen drauf. Die Stadt erhofft sich damit, ihre Kasse aufzufüllen.

Wer in Hohnstein übernachten wiill, muss künftig eine Kurtaxe von einem Euro pro Nacht zahlen. © Dirk Zschiedrich

Übernachtungsgäste in der Stadt Hohnstein und den dazugehörenden Ortsteilen müssen ab dem 1. April eine höhere Kurtaxe, auch Gästetaxe genannt, bezahlen. Der Hohnsteiner Stadtrat hatte dem bereits in einer seiner letzten Sitzungen zugestimmt. Damit ist es nun beschlossene Sache, dass die Kurtaxe für das gesamte Gemeindegebiet gilt und künftig auf einen Euro erhöht wird. Kinder und Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren zahlen 50 Cent.

Die Kurtaxe wird in Hohnstein zur Finanzierung touristischer Aufgaben verwendet. Bislang mussten nur die Übernachtungsgäste in Hohnstein und Rathewalde Kurtaxe bezahlen, und zwar in Höhe von 60 Cent pro Person. Nicht zuletzt wird die Tourismus GmbH mit der Kurtaxe auch einige Mehreinnahmen verbuchen können, wenn zahlreiche Übernachtungsgäste kommen. 60 000 Euro könnten es letztlich sein. Bislang lagen die Einnahmen nur bei der Hälfte. (SZ/aw)

