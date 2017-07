Kurt Hähnichen feiert 70. Geburtstag In der Stadtgibt es wohl kaum einen umtriebigeren Rentner. So lang die B 169 auf der Agenda steht, denkt er nicht an Ruhe.

Kurt Hähnichen feierte am Donnerstag seinen 70. Geburtstag. © Sebastian Schultz

Der erste offizielle Gratulant, der am Donnerstag bei Kurt Hähnichen auf der Matte stand, war der Landrat persönlich. „Und das, obwohl er selbst am 27. Juli Geburtstag hat“, sagt Kurt Hähnichen. Doch während Arndt Steinbach erst im kommenden Jahr „nullt“ – jetzt ist er 49 Jahre alt – feierte Hähnichen schon jetzt seinen runden Geburtstag, den 70. um genau zu sein.

Gefühlt gibt es kaum Bereiche in der Stadt, mit denen der umtriebige Riesaer nichts zu tun hat: Er sitzt für die CDU im Stadtrat, er organisiert die Sommerbühne mit, er setzt sich mit dem Wirtschaftsforum für den Ausbau der B 169 von Riesa zur Autobahn ein, er bemüht sich darum, dass der Stahlmax durch Riesa tuckert. Etwas vergessen? Mit Sicherheit!

Wesentlich zurückfahren will Hähnichen sein Engagement für die Stadt auch im 71. Lebensjahr nicht. „Vorausgesetzt, ich bin noch fit und ich werde noch gebraucht“, so Kurt Hähnichen. Während er sich Donnerstagvormittag vor allem von offiziellen Gästen feiern ließ, war am Abend die Familie dran. Denn auch die ist Hähnichen wichtig – vor allem die drei Enkel, wie er betont. (SZ/veb)

