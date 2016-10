Kurswechsler an der Adria Kroatiens neuer Regierungschef Andrej Plenkovic tritt sein Amt mit einer Überraschung an.

Andrej Plenkovic lässt sich von seiner Partei feiern. Der Jurist will Kroatien nach monatelangen Turbulenzen wieder auf Kurs bringen. © reuters

Die empörte Kritik rechtsklerikaler Kriegsveteranen- und Familienverbände an seinem Kabinett lässt Kroatiens neuen Premier kalt. Er mache sich an die Arbeit mit dem „Team, das ich ausgewählt habe“, kanzelt der am Mittwoch vereidigte Regierungschef Andrej Plenkovic kühl seine Kritiker vom rechten Flügel seiner konservativen Partei HDZ ab.

Mit einem Paukenschlag startet der bisherige Europaparlamentarier seine Regierungsmission. Zwei Drittel der Minister der eigenen Partei ausgetauscht, bereits aus der Partei verstoßene Amtsträger reaktiviert – und dafür zwei nationalistische Rumpelpatrioten in die Wüste geschickt: Mit einem Kurs der Mitte will der 46-Jährige den EU-Neuling nach Monaten heftiger Polit-Turbulenzen endlich wieder in ein ruhigeres Fahrwasser lotsen.

Der langjährige Diplomat übernahm erst Mitte Juli als Mann des Ausgleichs und vermeintliche Interimslösung den Parteivorsitz. Seine erste Bewährungsprobe bestand der Familienvater bei der vorgezogenen Parlamentswahl im September mit Bravour: Völlig unerwartet führte der Mann der Mitte seine zeitweise in den Umfragen völlig abgestürzte HDZ zu einem klaren Sieg.

Der in Zagreb geborene Jurist hatte sich schon während seines Studiums auf Fragen des europäischen Rechts spezialisiert. Als Diplomat im Außenministerium bereitete er den 2013 erfolgten EU-Beitritt des Adria-Staats vor. Als pragmatischen Europäer eilt dem Fußball- und Wasserspieler der Ruf voraus, eher in Richtung Berlin als nach Washington orientiert zu sein: Kroatien müsse auch als Schrittmacher für die Beitrittskandidaten in der Region eine aktivere Rolle in der EU spielen, so sein Credo.

Der betont ruhig auftretende Plenkovic hat zumindest den Koalitionspoker mit den keineswegs pflegeleichten Polit-Neulingen der Most-Partei unaufgeregt über die Bühne gebracht. Die größten Herausforderungen stehen dem Mann mit den höflichen Umgangsformen aber noch bevor: Außer der auf über 88 Prozent gekletterten Staatsschuld hat der umgängliche Neupremier vor allem den nationalistischen Flügel der eigenen Partei zu bändigen.

zur Startseite