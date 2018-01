Kursabend über nützlichen Ärger

Hoyerswerda. Ärger muss kein schlechter Nebeneffekt des Lebens sein. Er ist zuweilen nützlich, wenn man ihn als „Wecker“ versteht, der uns auf unbefriedigte Bedürfnisse hinweist, um deren Stillung man sich in angemessener Weise kümmern sollte, meinen die Veranstalter der „Lebensschule Hoyerswerda“. Sie befassen sich bei ihrem nächsten Kursabend am Mittwoch um 19 Uhr (Heinestraße 64) mit dem Wahrnehmen und Ausdrücken von Ärger wahrzunehmen, sodass er der Lebenssituation nützlich ist. Kursleiter Friedbert Kosche wird Schritte aufzeigen, wie Ärger vollständig ausgedrückt werden kann, ohne dabei Situationen weiter eskalieren zu lassen und stattdessen die Erfüllung derBedürfnisse wahrscheinlicher wird, heißt es in der Einladung. Die Teilnahme ist kostenfrei; eine Anmeldung nicht erforderlich. (red/aw)

