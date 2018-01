Kurs-Wechsel In Dresden macht sich die Burka breit, befürchten einige. Und das wird auch noch gefördert. Unsere Kolumne „Wellers Woche“.

Diese Woche geriet die Volkshochschule (VHS) Dresden ins Visier der ewig Besorgten im Internet. Ja, dort gibt es einen Kurs zur Kleiderordnung im Islam. Ja, dort wird auch über Burkas gesprochen und wer möchte, kann kurz eine überziehen.

Dass das eine Verherrlichung der islamischen Verhüllung ist und das mehr als schwierige Rollenbild dieser Religion quasi rechtfertig, vermag wohl aber nur der zu erkennen, der danach sucht. Denn es gab oder gibt auch Kurse, in denen Frauen das Laufen in Stöckelschuhen erlernen können. Ist das sexistisch? Die einen sagen so, die anderen so. Aber, wird sich darüber vehement aufgeregt? Wohl kaum!

Es wäre ja auch denkbar, dass Kurse angeboten werden wie: Töpfern für Transsexuelle oder Fußballgucken für Fettleibige. All das wird die VHS wohl kaum anbieten. Denn es setzt sich eher weniger mit Alltagsproblemen auseinander. Der Kurs zur Kleiderordnung im Islam dagegen richtet sich vor allem an ehrenamtliche Flüchtlingshelfer. Da kann es schon helfen, wenn man sich mit der Kultur auseinandersetzt. Die VHS hier und überall in Deutschland bieten übrigens zahlreiche Kurse an, die mit dem Islam zu tun haben. Nur mal so.

Dass der Kurs bereits viermal stattfinden musste, bis er für Aufregung sorgt, lässt eine These zu: Die sinkenden Flüchtlingszahlen passen einigen nicht ins Konzept. Nicht mehr jeder Tag ist mit Demos ausgefüllt, die Unterkunftsfrage sorgt für keine Diskussion mehr. Da muss neuer Stoff zum Aufregen her. Die nicht vorhandene Bundesregierung taugt auch nicht zum Dauerthema. Da stürzt man sich schnell mal auf den von der Stadt geförderten Verein. Das Kursangebot dort ist groß, vielleicht finden Besorgte ja einen besseren Zeitvertreib.

