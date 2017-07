Kurs für Sportinteressierte In den Herbstferien findet eine Grundlagenausbildung für künftige Übungsleiter statt.

2016 haben bereits 21 Jugendliche den Lehrgang zum Schülerassistenten Sporterfolgreich absolviert. © Norbert Millauer

Der Kreissportbund Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bietet in diesem Jahr erneut die Ausbildung zum Schülerassistenten Sport an. 2016 haben bereits 21 Jugendliche den Lehrgang erfolgreich absolviert. Der Kurs wendet sich an sportinteressierte Schülerinnen und Schüler ab Klasse neun von Oberschulen und Gymnasien. Voraussetzung für die Teilnahme an dem Kurs ist, dass sie Mitglied in einem sächsischen Sportverein sind.

Die Ausbildung findet in der zweiten Woche der Herbstferien vom 9. bis 14. Oktober in der Jugendherberge Altenberg an der Dresdner Straße statt, wie Wolfgang Vogt vom Kreissportbund informierte. Die Gebühr beträgt einschließlich Kurs, Übernachtung und Verpflegung 99 Euro. Die Teilnehmer erhalten als Abschluss ein Zertifikat vom Landessportbund Sachsen, das ihnen die Möglichkeit zur Weiterqualifizierung zum Übungsleiter C Breitensport bietet. In der Kurswoche in Altenberg werden den Teilnehmern folgende Inhalte vermittelt: Ziele und Aufgaben der Schülerassistenten, pädagogische und rechtliche Grundlagen, Grundlagen der Sportbiologie, Sportmotorik sowie der Theorie und Methodik des Lehr- und Trainingsbetriebes, außerdem Grundlagen der Veranstaltungsorganisation und Aufbau von Kooperationen. (SZ)

Anmeldung ist bis 4. September möglich bei: Cindy Philipp, Telefon 03501 4919027, Fax 03501 4919019 oder E.Mail c.philipp@kreissportbund.net

zur Startseite