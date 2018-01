Kurort Rathen wartet auf Kretschmers Entscheidung Die neue Landesregierung hat hundert Prozent Förderung beim Breitbandausbau in der Sächsischen Schweiz versprochen. Sagt aber nicht wie und wann.

Die Kommunen hoffen auf eine hundertprozentige Förderung beim Breitbandausbau. © dpa

Sächsische Schweiz. Dieses Versprechen war kein Wahlkampfgetöse, von dem nach der Wahl keiner mehr was wissen will. Als erste Wohltat fürs Volk hat die neu gebildete Landesregierung versprochen, den Breitbandausbau für schnelles Internet in den Kommunen zu hundert Prozent zu fördern, und zwar direkt nach ihrer Wahl im Landtag, ganz ohne Wahlkampfshow.

Bisher war der Ausbau in einer Mischfinanzierung von Bund und Freistaat zu 90 Prozent unterstützt worden. Die Zusage dafür hat Kurort Rathen bereits. „Doch wir fangen doch nicht an zu bauen, wenn wir in drei Wochen die restlichen zehn Prozent auch noch bekommen könnten“, sagt Ra-thens Bürgermeister Thomas Richter (parteilos). Das wäre für die kleinste Gemeinde Sachsens mit ihren gut 300 Einwohnern eine gehörige Entlastung. Die zehn Prozent Eigenanteil bedeuten rund 130 000 Euro. Es gebe genügend andere Projekte, die mit diesem Geld umgesetzt werden könnten.

In Kurort Rathen – und vermutlich in allen anderen 37 Gemeinden, die das Geld vom Bund in der Tasche haben und vor dem Baustart stehen – wartet man auf eine Entscheidung der neuen Kretschmer-Regierung. Richter hat dazu schon im Vorjahr Kontakt zum federführenden Sächsischen Wirtschaftsministerium aufgenommen. Telefonisch wurde ihm zwar der „politische Wille“ bestätigt. Über das Wie und das Wann einer hundertprozentigen Förderung bekam er aber noch keine Auskunft aus Dresden.

Noch kann die Gemeinde warten. Aber nicht endlos. Denn schließlich handelt es sich um eine Mischfinanzierung. Der Bund hat rund 670 000 Euro für den Ausbau in Kurort Rathen bis Ende dieses Jahres bewilligt. Inzwischen wurde zwar eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums in Aussicht gestellt. Einen Anspruch darauf gibt es aber nicht. Zum anderen will der Kurort ja eigentlich gar nicht länger warten, sondern loslegen. Drittens wird alles teurer, weil die Preise der Baufirmen von Jahr zu Jahr steigen.

Nachförderung für Bad Schandau?







Mit den Bundesmitteln tut sich außerdem eine weitere große Unbekannte auf. Bisher war die Förderung des Bundes an die Bereitstellung der Eigenmittel gebunden. Würde das der Förderrichtlinie widersprechen, wenn die Gemeinde nichts mehr dazugibt? Das muss nun schnellstens in den Amtsstuben geklärt werden, damit aus dem Versprechen der neuen Landesregierung kein Versprecher wird.

Auch in Bad Schandau guckt man genau auf die Entscheidung aus Dresden. Dort wird längst das Netz ausgebaut. Zwar auf ein geringeres Niveau, als in Kurort Rathen geplant, aber es geht voran, und zwar mit Eigenmitteln. Kann Bad Schandau nun eine Nachförderung beantragen oder hat die Stadt Pech, weil sie schnell gehandelt hat? Darf sie nun trotzdem noch weiße Flecken ausbauen, deren Anschluss ans schnelle Internet sich die Stadt nicht leisten konnte oder wollte? Die Antworten können nur aus Dresden kommen.

zur Startseite