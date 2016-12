Kurort hofft auf Modellprojekt für Straßen

Ist Bad Gottleuba-Berggießhübel nun dabei oder nicht? Der Bürgermeister sagt ja, das Landesamt für Straßenbau und Verkehr will sich noch nicht festlegen. Es geht um ein Modellprojekt, mit dem man schneller und effektiver Straßen sanieren will. Dafür sollen Abstimmungs- und Planungswege regional konzentriert und gestrafft werden. Die Behörde spricht von Lösungsansätzen, die man nun mit den Partnern vor Ort beraten und weiter ausarbeiten will.

Der Doppelkurort schöpft aus dieser Ankündigung Hoffnung, zum Beispiel für den Bereich zwischen Abzweig Leupoldishain und Rosenthal-Bielatal sowie zwischen Waldburg Langenhennersdorf und Kreuzung an der Sparkasse in Berggießhübel. Immerhin sei man schon im Gespräch.

In den vergangenen Jahren sei es immer schwieriger geworden, Bauvorhaben einvernehmlich mit den Gemeinden, Kreisen, Zweckverbänden und anderen zu realisieren. Die Abstimmungen gestalten sich immer schwieriger. So entstehe oft auch der Eindruck, es werden nicht die schlechtesten Straßen saniert. Dem wolle das Landesamt nun mit dem Modellprojekt etwas entgegensetzen. (SZ/sab)

