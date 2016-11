Kurort bekommt neuen Multicar

Die Kurortentwicklungsgesellschaft Rathen mbH (KEG) will für 80 000 Euro einen neuen Multicar kaufen. Das sieht der Wirtschaftsplan des Unternehmens für 2017 unter anderem vor. 34 000 Euro sollen aus Rückstellungen genommen werden, die in der Vergangenheit für diese Investition angespart wurden. Insgesamt plant die KEG, die 16 Mitarbeiter beschäftigt, im kommenden Jahr mit einem kleinen Plus. Der Wirtschaftsplan der gemeindeeigenen KEG ist Bestandteil des Haushaltsplans der Kommune, der im November zur Abstimmung stehen könnte. (SZ/gk)

