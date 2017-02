Kurioser Einsatz am Ortsrand Feld- und Wiesenbrände, das gibt es doch eigentlich nur im Sommer. Stimmt nicht, wie sich jetzt in Röderau gezeigt hat.

Trotz Kälte und Schnee hat es am Montag am Ortsausgang von Röderau gebrannt. © Freiwillige Feuerwehr Röderau

Eigentlich sei der Einsatz gar nicht der Rede wert, sagt Raiko Riedel und lacht. Aber immerhin sieben Feuerwehrleute waren am Montag gegen 13 Uhr damit beschäftigt, am Ortsausgang Richtung B 169 einen Wiesenbrand zu löschen. Eigentlich etwas, das sonst eher an heißen Sommertagen vorkommt. „Wir waren auch ein bisschen verdutzt über die Alarmierung“, sagt Raiko Riedel. Auf einigen Quadratmetern neben dem Radweg war das Gras aber offenbar so trocken, dass das Feuer eine Weile durchhielt. Hätte die Wehr nicht gelöscht, vermutlich wären die Flammen aber irgendwann von selbst ausgegangen, meint Raiko Riedel. Was die Ursache für den Brand war, weiß die Wehr nicht. Vielleicht eine weggeworfene Zigarette oder eine kleinere Brandstiftung. Nach 20 Minuten war der Einsatz beendet. (SZ/ewe)

