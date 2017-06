Kuriose Unfälle

Über den Fuß gefahren Dippoldiswalde. Eine Fußgängerin wurde bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Dippoldiswalde verletzt. Am Mittwochmorgen parkte eine 20-Jährige auf dem Parkplatz am Markt mit ihrem Skoda rückwärts aus. Dabei fuhr sie mit dem linken Hinterrad einer Fußgängerin (70) über den Fuß. Die 70-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Einbruch in Bäckerei Freital. Über ein gekipptes Fenster verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag Zutritt zu einer Bäckerei an der Gabelsbergerstraße in Freital. Sie durchsuchten die Räume und das Mobiliar und stahlen einen Laptop sowie Bargeld. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor.