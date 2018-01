Kegeln Kuriose Kreismeisterschaft Der Geringswalder Axel Mißbach gewinnt den Vorlauf in Döbeln, der Döbelner Henry Knospe macht in Geringswalde alles klar.

Die drei Erstplatzierten der Kreismeisterschaft Herren: Henry Knospe vom Döbelner SC (mitte), Axel Mißbach vom LWV Geringswalde (links) und Ulf Fausel vom Döbelner SC. © Kay Berger

Döbeln. Reichlich Spannung herrschte am Wochenende auf den Kegelbahnen der Region. Bei den Einzelmeisterschaften des Regionalbereiches Döbeln wurden die Titelträger in den einzelnen Altersklassen gesucht. Die Herren und die Senioren A ermittelten dabei in einem Vorlauf die acht Finalisten, die am Sonntag den Meister unter sich ausspielten. Alle anderen Altersklassen verzichteten aufgrund der geringen Teilnehmer auf den Vorkampf.

Den Vorkampf der Herren dominierte in Döbeln der Geringswalder Axel Mißbach mit hervorragenden 473 Kegeln. Damit setzte er sich schon recht deutlich vom Lokalmatadoren und Vorjahresmeister Henry Knospe (444) sowie Ulf Fausel (443) ab. Eigentlich sollte der Heimvorteil und der Vorsprung für den Geringswalder im Endlauf reichen. Aber im direkten Duell holte Henry Knospe Kegel um Kegel auf und wiederholte seinen Vorjahressieg mit insgesamt 914:900 Kegeln. Den dritten Rang sicherte sich Ulf Fausel vom Döbelner SC.

Auch bei den Senioren A konnte sich der Vorkampfbeste, Heiko Fuhrmann (Döbelner SC), nicht durchsetzen. Seinen 452 Kegeln aus dem Vorlauf ließ er nur 398 im Endlauf folgen. Dies nutzte ein anderer Döbelner, welcher sich vom Platz vier auf den obersten Podestplatz nach vorn schon.

René Junghanns erspielte in Geringswalde mit 445 Kegeln das beste Resultat aller Starter. Mit insgesamt 871 Kegeln sicherte er sich den Titel vor Thomas Wunderlich (ESV Lok Döbeln/859) und Heiko Fuhrmann (850).

Bei den Senioren B schockte der Leisniger Bernd Altenburger als erster Starter die teilweise höherklassig spielende Konkurrenz. Mit 445 Kegeln gewann er überlegen vor seinem Vereinskameraden Roland Schukat (401) und dem Gersdorfer Joachim Lux (373). Die Senioren C-Konkurrenz gewann Klaus Vofrei (Döbelner SC) mit 378 Kegeln knapp vor Günter Tatzelt (Döbelner SC/373) und Rolf Noack (SV Leisnig 90/347 ).

Der Vorjahresmeister der Junioren, Jan Künzel (Döbelner SC), wurde auch in diesem Jahr als Einzelstarter wieder Meister in dieser Altersklasse. Ebenso konnte die Waldheimerin Angelika Quarch in der Altersklasse Seniorinnen A ihren Titel erfolgreich verteidigen, da ihre Vereinskontrahentin nicht antreten konnte. Bei den Damen war dagegen ein spannender Kampf zwischen Annika Bartling (SV Gersdorf) und Grit Ebermann (Döbelner SC) erwartet worden. In diesen Zweikampf mischte sich Carina Holzbauer-Zorn vom SKV Waldheim ein. Alle drei Starterinnen erreichten über 400 Kegel. Annika Bartling sicherte sich den Titel mit 421 vor Carina Holzbauer-Zorn mit 413 und Grit Ebermann mit 400 Kegeln. In der Altersklasse der Seniorinnen B gewann Marianne Brozio das Vereinsduell des ESV Lok Döbeln gegen Monika Fötsch.

„Die Meister aller Altersklassen haben die Möglichkeit an den Bezirkseinzelmeisterschaften im April zu starten und dort den Regionalverband zu vertreten“, sagte der Chef des Regionalverbandes, Kay Berger und fügte an: „ Ein Dank gilt auch den Geringswalder Keglern unter Führung von Hans Marschner für die sehr gute Durchführung der Titelkämpfe.“

Neben den Wettkämpfen in Geringswalde fiel in Freiberg die Entscheidung im Endlauf der Einzelmeisterschaften der Jugend. In der Altersklasse Jugend B konnte Lars Ebermann (Döbelner SC) seinen Vorsprung aus dem Vorlauf noch ausbauen und sich mit 105 Kegel Führung den Meistertitel sichern. In der Altersklasse Jugend A vermochten die Döbelner ihre Vorlaufplatzierungen dagegen nicht ganz zu bestätigen. Leon Hache belegte Platz drei, Marco Ebermann Platz sechs und Dennis Gerber Rang sieben. (DA/kbe)

Endstände



Herren

1. Henry Knospe (Döbelner SC)

2. Axel Mißbach (LWV Geringswalde)

3. Ulf Fausel (Döbelner SC)

Senioren A

1. René Junghanns (Döbelner SC)

2. Thomas Wunderlich (ESV Lok Döbeln)

3. Heiko Fuhrmann (Döbelner SC)

Senioren B

1. Bernd Altenburger (SV Leisnig 90)

2. Roland Schukat (SV Leisnig 90)

3. Joachim Lux (SV Gersdorf)

Senioren C

1. Klaus Vofrei (Döbelner SC)

2. Günter Tatzelt (Döbelner SC)

3. Rolf Noack (SV Leisnig)

Damen

1. Annika Bartling (SV Gersdorf)

2. Carina Holzbauer-Zorn (SKV Waldheim)

3. Grit Ebermann (Döbelner SC)

Seniorinnen A

1. Angelika Quarch (SKV Waldheim)

Seniorinnen B

1. Marianne Brozio (ESV Lok Döbeln)

2. Monika Fötsch (ESV Lok Döbeln)

Junioren

1. Jan Künzel (Döbelner SC)

Jugend B

1. Lars Ebermann (Döbelner SC)

Jugend A

3. Leon Hache (Döbelner SC)

zur Startseite