Kuriose Kollision auf der A 4 Ein Autofahrer verpasst die Abfahrt und legt den Rückwärtsgang ein. Keine gute Idee.

Der Pkw Renault Megane erlitt bei dem Unfall Totalschaden. © Roland Halkasch

Einen Schaden von 20 000 Euro hat ein Unfall auf der A 4 verursacht. Am späten Mittwochabend war ein 32-Jähriger mit einem Renault Megane in Richtung Erfurt unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Wilsdruff abfahren. Die verpasste er jedoch. Noch in Höhe der Abfahrt legte er den Rückwärtsgang, um etwas zurückzusetzen und die Abfahrt doch noch zu erreichen. Ein Lkw-Fahrer (21) konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf den Pkw auf. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Bei einem Test stellte sich später heraus, dass der Renaultfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizisten maßen 0,72 Promille, veranlassten eine Blutentnahme und zogen den Führerschein ein. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten aus einem beschädigten Tank des Lkw Volvo den Dieselkraftstoff abpumpen. Im Zuge der Bergungsarbeiten stand nur der linke Fahrstreifen der Autobahn für den Verkehr zur Verfügung. (SZ)

