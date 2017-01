Kurios: BFV-Reserve hat Minuspunkt Wegen der Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls wird das zweite Team aus Bischofswerda bestraft. Der Verein geht in Berufung, aber der Sächsische Verband weiß von nichts.

© dpa

Fußball. Da kommen Erinnerungen an Dresdner Bundesligazeiten auf. 1993/94 startete Dynamo mit einem Vier-Punkte-Abzug in die Saison. Ähnlich ergeht es jetzt der zweiten Mannschaft vom Bischofswerdaer FV. Dem Tabellenletzten der Fußball-Landesklasse Ost wurden sechs Punkte wegen Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls aberkannt. Allerdings war die Schiebocker Reserve mit nur fünf Zählern in die Winterpause gegangen. Damit startet die Mannschaft von Trainer Sascha Dietze mit minus einem Punkt in die Rückrunde. Der Klassenverbleib scheint damit unerreichbar.

BFV-Präsident Jürgen Neumann teilte mit, der Verein hätte gegen das Urteil des Sportgerichts des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) Berufung eingelegt. Doch davon ist SFV-Staffelleiter Gerald Socha nichts bekannt: „Weder dem Spielausschuss noch dem zuständigen Verbandsgericht liegt eine Information über eine Berufung der Bischofswerdaer vor. Demnach gilt für uns das Urteil des Sportgerichtes vom 2. November 2016 als rechtsverbindlich. Der darin festgelegte Abzug von sechs Punkten in der Meisterschaftswertung wurde nach Abschluss der ersten Halbserie in die Tabelle eingepflegt.“ Das Oberliga-Team des BFV konnte als höchstklassigste Mannschaft des Vereins nicht belangt werden, da diese Spielklasse zum Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) und nicht zum SFV gehört.

Wieso die Berufung beim Sächsischen Fußball-Verband nicht vorliegt, kann Jürgen Neumann nicht sagen. „Ich habe mich nur gewundert, dass jetzt diese sechs Punkte offiziell abgezogen wurden, obwohl noch gar keine Entscheidung zu unserer Berufung vorliegt. Wir prüfen den Sachverhalt.“ Warum der Verein erneut Probleme mit dem Schiedsrichter-Soll hat, begründet der Vereinschef so: „Wir haben einige Mitglieder zur Schiedsrichterausbildung geschickt, die diese auch erfolgreich beendeten. Die sogenannten Anwärter werden auf das Schiedsrichter-Soll angerechnet, wenn sie mindesten bei fünf Spielen mitgewirkt haben“, sagt Neumann.

Fahrtkosten verhindern Einsätze

„Einer dieser Anwärter wurde jedoch nur zu zwei Spielen angesetzt. Bereits im April hatten wir darum gebeten, dass der Sportfreund noch diese drei Spiele erhält, da uns sonst erneut die Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls droht. Das aber wurde abgelehnt, weil der Sportfreund in Dresden wohnte und deshalb zu hohe Fahrtkosten entstehen würden. Selbst nachdem der Sportfreund seinen Wohnsitz nach Bischofswerda verlegt hatte, bekam er nur noch ein Spiel. Zudem wurden weitere drei Schiedsrichter nicht anerkannt, weil sie nicht bei den insgesamt geforderten 15 Spielen mitgewirkt haben.“ (js)

zur Startseite