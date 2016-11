Kur für die Straßen Die Stadt Döbeln will jedes Jahr Straßen behandeln lassen. Das beugt Schlaglöchern vor.

Oberflächenbehandlung, hier vor einigen Jahren in Oberranschütz, lassen die Straßen länger leben. Sie verhindern, dass Wasser eindringen kann. © DA-Archiv: A. Braun

Die Stadt Döbeln kann zwar nur im begrenzten Maße Straßen grundhaft erneuern, aber die sogenannte Oberflächennachbehandlung ist für die nächsten drei Jahre schon fest eingeplant. Dabei wird die Straße von einem speziellen Einbau-Zug mit einer Bitumenemulsion eingesprüht und mit Splitt abgestreut. Anschließend wird dieser eingewalzt. Das verschließt Risse und beugt Straßenaufbrüchen im Winter vor.

Die Stadt hat die Behandlung gleich für die nächsten drei Jahre ausgeschrieben. Jedes Mal sollen rund 25 000 Quadratmeter Straßenfläche in Döbeln und den Ortsteilen behandelt werden. Die Firma Bausion aus Landsberg im Saalekreis hat das beste Angebot abgegeben. Sie wird die Arbeiten für insgesamt rund 54 000 Euro ausführen. Die gleiche Firma hatte auch in den vergangenen drei Jahren die Oberflächennachbehandlung in Döbeln übernommen.

