Kuppler geht in Rente Seit 1990 schließt Günter Schmidt auf dem Heiratsmarkt Ehen für einen Tag – am Donnerstag zum letzten Mal.

Günter Schmidt ist ehrenamtlicher Schöffe, Weltenbummler, Marathonläufer – und am Männertag auch Standesbeamter. © privat

Der Heiratsmarkt in Collm ist eine uralte Tradition. Schon zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts zogen die Leute aus der Umgebung zu Himmelfahrt in das kleine Dorf am Fuße des gleichnamigen Berges. Sie konnten tanzen, essen und trinken – und seit 1991 auch heiraten. Damals verwandelte sich die Wartehalle auf dem Dorfplatz erstmals in ein Standesamt. Auf die Idee war der Collmer Weltenbummler Günter Schmidt gekommen. Seitdem hat er 979 Paare getraut und wurde zum prägenden Gesicht des Collmer Heiratsmarktes. Nun allerdings hat der „Kuppler vom Collm“ seinen Rücktritt angekündigt. Denn für Günter Schmidt steht fest: Mit der 1000. Hochzeit geht er in Rente.

Nicht nur, weil er mittlerweile die 65 erreicht hat. Günter Schmidt hat auch einen ganz anderen Grund: „Ich möchte endlich mal Himmelfahrt frei haben und den Tag so verbringen, wie es sich für normale Männer gehört. Ich habe ein Fahrrad – und eine Frau, die mir einen Männertagsausflug erlaubt.“

Dieses Jahr wird er aber ab 11 Uhr noch einmal auf dem Collmer Dorfplatz stehen und seines Amtes walten. 19 Paare haben die Chance, sich das Jawort zu geben, bei Eheschließung 999 ist Schluss. Mit der 1000. will Günter Schmidt den Heiratsmarkt 2018 eröffnen und danach auf das Fahrrad steigen. Dann wird Günter Schmidt eine beeindruckende Bilanz ziehen können: Seit 1990 gab es unter seiner Regie 979 Hochzeiten – und keine einzige Scheidung, sagt er. Das älteste Paar brachte es gemeinsam auf beachtliche 169 Jahre. Und er ist wohl der einzige Standesbeamte Deutschlands, der auch auf das Gewicht der künftigen Eheleute für einen Tag legt: Denn bei ihm kostet die Eheschließung 5 Cent pro Kilo Lebendgewicht. Das bisher schwerste Paar brachte übrigens 244 Kilo auf die Waage, das Leichteste kam gerade mal auf 101 Kilo. (SZ)

Heiratswilligen wird empfohlen, sich anzumelden unter Telefon 03435 926319 oder E-Mail: schmidt_dia@web.de.

