Kupferkabel aus Werkhallen gestohlen Eine Trebendorfer Firma wurde Opfer von Einbrechern. Diese entkamen mit Gegenstände im Wert von 5000 Euro.

Einbrecher sicherten sich in Trebendorf Kupferkabel, Freischneider und Motorsensen im Wert von 5000 Euro. © dpa

Trebendorf. Bisher unbekannte Täter sind am Freitag in Werkhallen in der Straßen Am Damm eingedrungen und haben mehrere Wertgegenstände entwendet. Darunter rund 300 Meter Kupferkabel in unterschiedlichen Stärken sowie zwei Freischneider. Zugang verschaften sich die Diebe durch ein Fenster, nachdem sie einen circa 2,5 Meter hohen Metallzaun überwunden hatten. Aus einer Werkstatt auf dem gleichen Firmengelände wurden außerdem zwei Motorsensen der Marken Honda und Husqvarna gestohlen. Der Eigentümer beziffert den Wert des Diebesguts auf insgesamt etwa 5000 Euro. Zusätzlich entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro. (szo)

