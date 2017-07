Kunterbunte Pläne für 136 Kinder Die Kita Kunterbunt in Heidenau verändert sich. Baulich und inhaltlich. Das neue Konzept setzt auf Sprache und Natur.

Kunterbunt ist die Kita auf der Seelenbinderstraße von außen schon. Nun soll sich auch im Konzept einiges ändern. Der tierische Besuch zum Kindertag war der Auftakt dafür. © Christian Juppe

Sie liegt ein bisschen versteckt in der zweiten Reihe der Werner-Seelenbinder-Straße. Doch nun rückt die Kindertagesstätte Kunterbunt immer mehr in den Vordergrund. Simone Scholze, die neue Leiterin, und die Stadt Heidenau haben viele Ideen und Pläne.

Begonnen wurde jetzt mit den baulichen Veränderungen. Seit Ende Juni erleben die Kinder, was Bauarbeiter so machen. Das Erneuern von Elektroanlagen ist für Kinder zwar nicht so interessant, für das Haus aber ist es wichtig. An der Elektrik wurde nämlich seit dem Bau des Kindergartens 1973 nur wenig gemacht.

Im Keller und im Obergeschoss werden die Innentüren erneuert, damit sie die Forderungen des Brandschutzes erfüllen. Das sind ebenso Auflagen wie der neue Sanitärbereich. Später kommen noch die Fußbodenleger und Maler, das wird dann für die Kinder richtig spannend. Da sie auch während der Arbeiten betreut werden sollen, zieht sich die Sanierung der Kita bis ins nächste Jahr hin. Dann dürfen sich die Steppkes auch auf eine Kinderküche freuen. Am Ende wird über eine halbe Million Euro verbaut sein, 350 000 Euro bekommt die Stadt Heidenau über das Investitionskraftstärkungsgesetz geschenkt. So wird sich die Kita zu ihrem 45. Geburtstag 2018 fein rausgeputzt präsentieren.

Aber auch inhaltlich wird sich einiges ändern. Der Kindertag gab schon einen Vorgeschmack. Kita-Leiterin Simone Scholze hatte tierische Überraschungen eingeladen und Mitarbeiter eines Hofes, die mit den Kindern unter anderem Wolle gesponnen haben. Die Kindergärtnerinnen strickten, bastelten und buken mit ihnen. Simone Scholze erarbeitet derzeit gemeinsam mit den Erzieherinnen ein neues naturpädagogisches Konzept. Im September soll es den Eltern der 136 Kinder vorgestellt und mit ihnen diskutiert werden. Die ersten Reaktionen seien sehr positiv und aufgeschlossen, sagt die Leiterin. Zum Konzept gehört auch, die Sprachentwicklung der Kinder besser zu fördern.

Dazu wurde die Kunterbunt-Kita in das Bundesprogramm der Sprach-Kitas „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ aufgenommen. Für Heidenau sind damit immerhin über 90 000 Euro Zuschuss verbunden. Damit lasse sich viel machen, sagen die Heidenauer. Was konkret, wird noch beraten und entschieden. Simone Scholze geht es „um die Achtung vor der Natur, das Entdecken und Begreifen“ – mit allen Sinnen und eben auch mit der Sprache. Simone Scholze hat schon erste Veränderungen bei „ihren“ Kindern festgestellt. Sie seien ruhiger, freundlicher und zugleich neugieriger geworden.

