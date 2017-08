Kunstwerk vom Elbufer gestohlen

Erst am Mittwoch war die vierteilige Skulpturen-Gruppe zwischen Filmnächte-Gelände und Augustusbrücke ans Wasser gestellt worden. © dpa

Der „Schamane“, eine fast lebensgroße Aluminiumguss-Figur des Bildhauers Thomas Reichstein, wurde in der Nacht zum Sonntag am Elbufer gestohlen. Reichstein hatte erst am Mittwoch seine vierteilige Gruppe zwischen Filmnächte-Gelände und Augustusbrücke ans Wasser gestellt und vorschriftsmäßig verankert.

Der „Schamane“ sollte, so wollte es Thomas Reichstein, den Wasserlauf und die Menschen, die am Fluss leben, beschützen und bewachen.

Noch am Sonntagabend holte der 56-Jährige seine anderen Plastiken zurück ins Atelier, weil er nun befürchtete, dass auch die „Zufriedenen“, der „Vogelmann“ und seine „Eva à la Cranach“ Schaden nehmen oder entführt werden könnten. Ursprünglich war geplant, die Figuren bis zum 2. Oktober auf den Elbwiesen stehen zu lassen, falls der Wasserstand das zulässt. (SZ/bg)

