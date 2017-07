Kunstvolles Pirna Das Paradies liegt gleich um die Ecke. Zwei Tage wird die Stadt zur Kunstmeile. Und ein alter Bekannter ist auch wieder da.

Fachgespräch zum Tag der Kunst in Pirna: Christoph Hampel erklärt dem Künstlerkollegen Andreas Hennig aus Bautzen das Bild „Quasi dazwischen“. © Marko Förster

Shangri La – ist ein fiktiver paradiesischer Ort. Er soll im weitesten Sinne im Himalaya, und zwar in Tibet, liegen. Am Wochenende lag er in Pirna, in Ateliers, in zu Galerien umgestalteten leeren Geschäften, auf der Straße und in der Luft – als Tag der Kunst. Shangri La klingt und hat Musik. Auch wenn die beim Tag der Kunst in der Minderheit ist. Doch eine Harfe gibt den Ton an. Der leere Eckladen auf der Dohnaischen Straße/Ecke Schössergasse wird zum Konzertsaal.

Auf der Schmiedestraße liegt am Eingang eines leeren Geschäftes ein alter Pappkarton mit einer kaputten Hose. Auch das passt, denkt man an das Motto „Ist das Kunst oder kann das weg?“. Gegenüber steht vor dem Zoogeschäft Kunst, die auch vor dem Wochenende schon da war und danach bleibt: eine sandsteinerne Schnecke. Ein Stück weiter ist das mit der Frage nach der Kunst keine Frage. Da geht es um etwas anderes. Christoph Hampel unterhält sich mit einer Besucherin in seinem Atelier „Im gelben Haus im Hinterhof“ über sein Bild „Quasi dazwischen“. Sie sieht darauf eine Hochzeit mit dem Pfarrer. Er: „Das habe ich eher nicht gedacht.“ Am Ende sagt sie: „Eine ganz tolle Sache.“ Und er: „Das finde ich auch.“ Auf einem Schränkchen hat einer seine halbvolle Tasse Kaffee stehengelassen. Auf dem blauen Sofa mit dem Häkelkissen blättert ein Besucher in einem Album. Draußen ist auch Platz, die Kunst des Genießens zu zelebrieren und bei Kaffee und Kuchen über die Kunst und das Leben zu philosophieren.

Im Atelier von Lion Viktor an der Schmiedestraße/Ecke Marktgasse begrüßt ein kleiner zerbrochener Spiegel die Besucher. An der Wand hängt ein „Merkkalender 2014“. Zum Merken steht nichts drin. Die Bilder sind Abrissbilder und collagiert – viele Schichten übereinander. So wie der Haufen bunt-abstrakter ungerahmter Bilder, auf dem der Pirnaer Canaletto-Klassiker liegt, fein gerahmt. Hier vermutet man selbst hinter den Getränkeflaschen am Eingang eine künstlerische Botschaft. Eindeutig ist die: Die Karten kosten zwei Euro und zeigen Aufnahmen der Straßengalerie vor der Tür. „Unsere Chefin hat uns dazu verpflichtet, so können Sie uns unterstützen“, sagt einer der jungen Männer.

Auf der Dohnaischen Straße hat man das anders gelöst. Dort gibt es den „Kunstautomaten“: zwei Euro - ein Kunstwerk. So schnell und so billig ist Kunst sonst eigentlich nicht. Doch die Kunst erlaubt auch das. Genau wie kalte Wiener Würstchen essende und Wein servierende Künstler – auf der Dohnaischen Straße 90. Hier werden Trockenbaugewände zu Rahmen für Bilder. Fünf Künstler haben sich zusammengetan. Einer von ihnen ist ein alter Bekannter und wird von etlichen Pirnaern auch so begrüßt: Hernando Leon. Er hat sein Haus hier zwar inzwischen an eine junge Familie vermietet, seine Nachbarin kommt trotzdem vorbei. Frau Hühne sagt ihm: „Du kannst immer bei uns parken und klingeln“ und wünscht ihm, dass er gesund bleibt und malen kann. Ein Jahr konnte er es nicht, der Kopf war nach dem Tod seiner Frau nicht frei. Nun ist er wieder da und hat Pläne, für die Räume hier und zum Malen.

Frau Hühne freut sich, Hernando Leon wiederzusehen. Er freut sich über die viele Leute, die kommen, zu ihm und seinen Künstlerkollegen. Pirna und Leon brauchen irgendwie einander. Für ihn liegt hier an der Elbe ein Stück Shangri La.

zur Startseite