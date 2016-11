Kunststudenten beim Sprühen erwischt

Über ungewöhnliche Fälle können sich die Beamten der Bundespolizei derzeit nicht beklagen. Am frühen Donnerstagmorgen stellten sie ein paar Graffiti-Sprüher in der Nähe des Hauptbahnhofes – und kamen dabei einer Gruppe niederländischer Kunststudenten auf die Spur. Die Verdächtigen hatten offensichtlich auch andernorts in der Stadt im Dunklen mit Farbe gearbeitet. Zunächst wurden vier Studenten an einem Nebengebäude des Hauptbahnhofs von den Beamten gestört und flüchteten. So fand die Polizei die 24-köpfige Künstlergruppe in einem nahen Hostel.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten dann zwischen der Synagoge über verschiedene Haltestellen entlang der St. Petersburger Straße bis zum Zirkus Sarrasani sowie rund um den Hauptbahnhof weitere Graffiti in gleicher Form und Farbe fest. Die drei als mutmaßliche Täter identifizierten Studenten waren zwischen 21 und 26 Jahre alt und alkoholisiert. Einer hatte eine kleine Menge Cannabis dabei. Die Ermittlungen dauern an. (SZ/lex)

