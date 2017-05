Kunststofftechnik baut neue Lagerhalle Aufgrund der gute Auftragslage baut das Unternehmen an. Außerdem wird in diesem Jahr ein Jubiläum gefeiert.

Auf dem rückwärtigen Gelände des Unternehmens Minda KTSN Plastic Solutions GmbH & Co.KG an der Fabrikstraße in Pirna errichten Fachleute derzeit eine neue Halle. Das teilt Vertriebsleiter Haroun Malik auf SZ -Anfrage mit. Die Arbeiten liegen in den Endzügen. Das Unternehmen investiert rund 100 000 Euro in die Maßnahme. Während die Produktion der Firma nach wie vor in den Bestandsgebäuden stattfindet, wird die neue Halle ausschließlich zu Lagerzecken genutzt, erklärt Malik.

Die Bestückung beginnt in den nächsten Tagen. Aufgrund der guten Auftragslage sei diese Erweiterung notwendig. Bereits im vorvergangenen Jahr wurde auf dem Firmengelände eine größere Lagerhalle errichtet.

Minda KTSN stellt Kunststoffteile her und beliefert die Automobilindustrie. In dem Werk werden unter anderem Handschuhkästen, Ascher, Cupholder, Kühlerschutzgitter sowie Längssäulenverkleidungen gefertigt. Abnehmer sind Topmarken wie BMW, VW und Daimler.

Die Firma blickt aktuell auf ein Jubiläum zurück. Vor genau zehn Jahren erwarb das indische Unternehmen Minda die damalige Firma Kunststofftechnik Sachsen (KTSN). „Anlässlich dieses Ereignisses findet im August eine große Firmenfeier in Pirna statt“, sagt Malik.

2015 erhielt die Minda KTSN Plastic Solution vom Bund für ihre Forschung eine Zuwendung in Höhe von fast 500 000 Euro. Das Hauptziel des Forschungsvorhabens bestand in der Entwicklung einer Großserientechnologie für zukunftsfähige Werkstoffe mit einem dynamisch wachsenden Marktpotenzial. Das sind beispielsweise Fahrzeuge, Treibstoffbehälter, Rotorflügel von Windkraftanlagen, Folienwabenelemente und mehr.

Zurzeit arbeiten 320 Angestellte an dem Standort in Pirna. Der Jahresumsatz beläuft sich auf 40 Millionen Euro.

zur Startseite