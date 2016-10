Kunststoffprofis auf Wachstumskurs Die Firma Schoplast eröffnet eine neue Fabrik in Wölkau. Die Millionen--Investition hilft, Arbeitsplätze zu sichern.

Drei, die jetzt gemeinsam Verantwortung tragen für das Unternehmen Schoplast: Gründer und Hauptgesellschafter Werner Scholze (links), Geschäftsführerin Annett Pischel und der neue Mitgesellschafter Harald Jung als Vertreter der Albrecht Jung GmbH. In wenigen Jahren soll Scholzes Sohn folgen.

Das ist die am Mittwoch eröffnete Produktionshalle von Schoplast mit rund 2 500 Quadratmeter Produktions- und Lagerfläche. Sie steht im Gewerbegebiet Wölkau.

Jetzt sind es drei, die in der Schoplast Plastic GmbH die Verantwortung tragen: Die Albrecht Jung GmbH & Co. KG aus Schalksmühle im Sauerland stieg im Sommer als Gesellschafter in dem Bischofswerdaer Unternehmen ein. Sie übernahm knapp ein Viertel der Geschäftsanteile vom bisherigen Alleineigentümer Werner Scholze, der weiterhin rund 75 Prozent an der Firma besitzt. Hinzu kommt Annett Pischel, seit vier Jahren Geschäftsführerin. Sie sind gemeinsam unterwegs, als am Mittwoch die neue Produktionshalle ihres Unternehmens in Wölkau eingeweiht wird.

Die Entscheidung, Geschäftsanteile abzugeben, beförderte den Entschluss, im Gewerbegebiet in Wölkau eine zweite Fabrik für die Firma zu bauen. Für Werner Scholze, der das Unternehmen 1992 gründete, ist es eine Entscheidung, die Schoplast weiter voranbringen wird. Rund 80 Prozent der Kunststofferzeugnisse, die in der neuen Halle auf Duroplast-Pressen hergestellt werden, liefert das Unternehmen an die Firma Jung. Die wiederum gehört zu Deutschlands großen Markenherstellern von Elektroinstallationstechnik, wie zum Beispiel Lichtschalter, Steckdosen, Dimmer und Jalousiensteuerungen.

Die Firmen Schoplast und Jung sind damit eine strategische Partnerschaft eingegangen, sagt Werner Scholze. Durch die Beteiligung bindet Schoplast seinen langjährigen Hauptkunden auch für die Zukunft, sichert stabilen Absatz und damit langfristig die 160 Arbeitsplätze in seinen beiden Werken Bischofswerda und Wölkau.

Auch das Partnerunternehmen bekommt dadurch Sicherheit auf lange Sicht. Die Albrecht Jung GmbH & Co. KG ist der einzige relevante deutsche Schalterhersteller ohne eigne Kunststoffproduktion. Man habe vor der Wahl gestanden, bei mehreren oder einem einzigen Zulieferer zu ordern. Letztendlich entschied man sich für einen Partner – Schoplast. „Aufgrund dieser starken Abhängigkeit von einem Lieferanten ist es gut, wenn man an diesem Unternehmen beteiligt ist“, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Harald Jung der SZ. Die Partnerschaft geht über ein normales Lieferanten-Kunden-Verhältnis weit hinaus. Geplant ist auch, gemeinsam neue Erzeugnisse zu entwickeln.

Der Sohn rückt nach

Werner Scholze ist jetzt 69 Jahre alt. Er plante auf lange Sicht die Unternehmensnachfolge. Bis 2012 führte er den Betrieb allein als Geschäftsführer. Dann berief er die langjährige Produktionsleiterin Annett Pischel zur weiteren Geschäftsführerin. Sie kennt den Betrieb aus dem Effeff, hat ihn seit 1994 mit aufgebaut. Eine Frau vom Fach. Annett Pischel, jetzt 48 Jahre alt, studierte in Chemnitz Maschinenbau, Fachrichtung Kunststofftechnik.

Den nächsten, größeren Schritt in der Firmennachfolge regelte Werner Scholze auch schon. Noch bis Ende 2020 wird er im Unternehmen arbeiten und dann ausscheiden. Sohn Dirk, jetzt 43 Jahre und Chef des wichtigsten Kooperationspartners Schoform, wird dann Gesellschafter und gemeinsam mit Annett Pischel die Geschäfte von Schoplast führen. Bei Schoform, wo alle Formen und Werkzeuge für Schoplast hergestellt und gewartet werden, werde man dann wahrscheinlich einen Betriebsleiter einsetzen, sagt Werner Scholze.

Schoplast investiert bis zum Jahr 2018 6,5 Millionen Euro in die neue Halle und deren Ausstattung. Eine Million Euro kommen als Förderung vom Land. Die weitaus größere Summe sind Eigenmittel des Betriebes und Kredite. Man spürt es beim Rundgang durch die neue Halle, die „Chemie“ zwischen Werner Scholze und Harald Jung stimmt. Der neue Miteigentümer schätzt an seinem Partner in Bischofswerda Geradlinigkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit. Der gibt das Kompliment prompt zurück. „Bei den Verhandlungen über die Partnerschaft ging es auch darum, dass jedes Unternehmen seine Interessen wahrt“, sagt Harald Jung.

Später Modernisierung in Bischofswerda

Die Firmenchefs und leitende Mitarbeiter führen die Gäste, unter ihnen Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, durch die neue Halle. Dort stehen 46 hochmoderne automatische Duroplast-Pressen. Rund 60 Mitarbeiter sind im Werk 2 beschäftigt. Einer von ihnen ist Torsten Dubritzky. Er arbeitet seit 2004 bei Schoplast und wechselte jetzt in den neuen Betrieb. An seinem neuen Arbeitsplatz schätzt er vor allem die geräumige und helle Halle sowie das hochmoderne Belüftungssystem. Projektingenieur Marcel Kalauch sagt, die Arbeitsprozesse sind optimal, die Wege zwischen den einzelnen Produktionsschritten kurz.

In Bischofswerda hat Schoplast 3 400 Quadratmeter Produktions- und Lagerfläche. Jetzt kamen in Wölkau noch einmal 2 500 Quadratmeter hinzu. Die Entscheidung, in der Nachbargemeinde Demitz und nicht in Bischofswerda zu investieren, ist vor allem darin begründet, dass Schoform in Wölkau seinen Sitz hat. Für jedes einzelne Kunststoffteil gibt es ein eigenes Werkzeug. Allein 500 sind es fürs Pressen im Duroplast-Verfahren. „Wir sparen uns den Weg zwischen Bischofswerda und Wölkau. Jetzt sind es nur noch wenige Meter über die Straße“, sagt Annett Pischel.

Und sie denkt bereits weiter. Die Verlagerung eines Teils der Produktion nach Wölkau gibt Raum, später das Werk in Bischofswerda zu modernisieren. Dort steht noch ein Teil der Duroplast-Pressen. Vor allem aber werden Kunststoffteile im Spritzgussverfahren hergestellt – vor allem hochpräzise Teile, die in der Schalt- und Steuerungstechnik Anwendung finden.

