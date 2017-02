Kunststofffirma plant neue Halle Mende, die ihren Sitz in der Hosenmühle im Klingenberger Ortsteil Obercunnersdorf haben, will neu bauen. Und auch der Brandschutz steht auf dem Plan.

Bisher sieht das Gebäude der Firma Mende noch so aus. © Archivfoto/Egbert Kamprath

Der kunststoffverarbeitende Betrieb „Wilfried Mende“ in der Hosenmühle im Klingenberger Ortsteil Obercunnersdorf will sich erweitern. Er hat eine Bauvoranfrage gestellt für den Bau einer neuen Produktionshalle mit Ausmaßen von 30 mal 40 Meter. Dieses Vorhaben steht nicht in Konflikt mit den Planungen der Gemeinde. Deswegen hat der Gemeinderat Klingenberg der Anfrage auch einstimmig zugestimmt.

Bevor die Baugenehmigung gegeben werden kann, muss an dem Standort aber noch eine Löschwasserversorgung aufgebaut werden, die auch für den Neubau ausreicht. Direkt daneben fließt zwar die Wilde Weißeritz. Aber es kann niemand garantieren, dass die immer ausreichend Wasser führt, um im Ernstfall einen Brand in dem Betrieb zu löschen. Die Firma hat zugesagt, das Problem zu lösen. (SZ/fh)

