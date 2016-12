Kunststoff-Presse löst Brand aus Rund 70 Kameraden aus ganz Radeburg und von benachbarten Wehren waren im Einsatz. Zur Höhe des Schadens gibt es noch keine Auskunft.

Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr gestern Mittag ein Feuer in einer Halle der Mitras Composites Systems GmbH bekämpft. © Roland Halkasch

Dienstagmittag in Radeburg. Dicke schwarze Wolken ziehen über das Gewerbegebiet an der Bahnhofstraße. Dort befindet sich auch die Mitras Composites Systems GmbH. Kurz nach 12 Uhr ist in einer der Hallen des Unternehmens ein Feuer ausgebrochen. Wenig später sind die ersten Feuerwehren vor Ort. Nach und nach rücken weitere Kameraden mit ihren Fahrzeugen an. Den weitesten Anfahrtsweg haben die Drehleitern aus Radebeul und Weinböhla. Dennoch beginnen die Feuerwehrleute zunächst von den ausgefahrenen Leitern mit der Brandbekämpfung.

Wie Stadtwehrleiter Marcus Mambk sagte, habe sich nach den ersten Erkenntnissen an einer acht Meter hohen Kunststoffpresse Hydrauliköl entzündet. Die Flammen hätten dann sehr schnell auf die Dämmung des Metalldachs übergegriffen. „Mit dem Wassereinsatz von oben wurde das Dach gekühlt“, sagt der Feuerwehrchef.

Der eigentliche Löschangriff sei dann im Gebäude erfolgt. Dabei kamen Schaum und Wasser zum Einsatz. „Wir haben das Feuer relativ schnell unter Kontrolle bekommen“, sagt Marcus Mambk. Die Löscharbeiten dauerten dennoch bis kurz nach 15 Uhr, „weil noch mehrmals gekühlt werden musste“.

Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Wie der Stadtwehrleiter sagt, haben sich die etwas mehr als 20 Mitarbeiter der Firma rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Auch von den Feuerwehrleuten wurde niemand verletzt.

Die Brandbekämpfer waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Neben Kameraden aus allen sechs Radeburger Ortswehren wurden auch die Freiwilligen Wehren aus Moritzburg, Ebersbach sowie die Drehleitern aus Weinböhla und Radebeul alarmiert.

Aussagen zur Brandursache und zur Höhe des Schadens waren auf Nachfrage vom Geschäftsführer des Unternehmens nicht zu bekommen. Die Brandermittler waren noch bei der Arbeit.

Die Mitras Composites Systems GmbH ist einer der europäischen Marktführer in der Verarbeitung von glasfaserverstärkten, duroplastischen Kunststoffen, die in den verschiedensten Bereichen wie Energieverteilung, Maschinenbau, Telekommunikation und Leuchtenbau eingesetzt werden.

zur Startseite