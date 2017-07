Kunststoff-Firma sieht gute Chancen Die Nachfrage nach Öl- und Fettabscheidern der Haase Tank GmbH ist im ersten Halbjahr um 80 Prozent gestiegen.

Im ersten Halbjahr 2017 ist der Bedarf nach Öl- und Fettabscheidern der Haase Tank GmbH gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 80 Prozent gestiegen. Nach Angaben des Großröhrsdorfer Kunststoffunternehmens ist dies der stärkste Halbjahresanstieg seit Einführung dieses Produktbereichs 2011. Der Anteil der doppelwandigen Abscheider aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) beträgt derzeit rund zehn Prozent vom Gesamtumsatz. Geschäftsführer Thomas Falkenbach: „Wir sind sehr zufrieden, dass unsere Produkte auf eine kontinuierlich steigende Nachfrage stoßen. Bisher sind Abscheider mit einer GFK-Behälterhülle einzigartig in Europa.“

Die zunächst auf die Herstellung doppelwandiger Öl- und Flüssigkeitstanks spezialisierte Haase Tank GmbH hat ihr Produktportfolio mit Abscheidern und Wärmespeichern erweitert. „Die hohe statische Belastbarkeit herkömmlicher Stahlbeton-Abscheider kombinieren wir bei unseren Produkten mit der hohen chemischen Beständigkeit von Kunststoff. Im Ergebnis kann sich der Kunde auf besonders robuste, wartungsarme und langlebige GFK-Abscheider verlassen“, so Falkenbach. Fettabscheider werden in der Gastronomie und Lebensmittelherstellung eingesetzt, um Fette und Öle vom Abwasser zu trennen und so die Verstopfung von Abwasserleitungen zu verhindern. Ölabscheider sind unter anderem für Tankstellen und Werkstätten vorgeschrieben, um sicherzustellen, dass Mineralöle oder andere Leichtflüssigkeiten nicht ins Entwässerungsnetz gelangen. Haase bietet den Ölabscheider in verschiedenen Varianten und Größen an.

Zu den Kunden der Öl- und Fettabscheider von Haase gehören unter anderem die Tankstellenkette Esso, die Supermarktkette real sowie die Deutsche und die Schweizer Bundesbahn. Haase beschäftigt 40 Mitarbeiter und ist durch Regionalzentren sowie über 60 speziell ausgebildete Partnerunternehmen in ganz Deutschland und Europa vertreten. (SZ)

