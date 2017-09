Kunststeinfigur in Görlitz geköpft Zum wiederholten Mal wurde die Figur „Junge mit Katze“ auf der Friedenshöhe beschädigt. Dank eines Spaziergängers wurde der Kopf wiedergefunden.

Unbekannte haben die Kunsteinfigur „Junge mit Katze" auf der Friedenshöhe enthauptet. © Stadtverwaltung Görlitz Unbekannte haben die Kunsteinfigur „Junge mit Katze" auf der Friedenshöhe enthauptet.

Erst im Frühsommer war die Figur nach erfolgreicher Restaurierung wieder aufgestellt worden.

Görlitz. Nur wenige Wochen nach erfolgreicher Restaurierung wurde auf der Friedenshöhe die Kunststeinfigur „Junge mit Katze“ erneut von unbekannten Tätern beschädigt. Wie die Stadtverwaltung Görlitz mitteilte, wurde die Figur bereits am vergangenen Wochenende enthauptet. Während die Stadtverwaltung noch am Dienstag nach dem Kopf suchen ließ, hatte ein aufmerksamer Spaziergänger diesen bereits am Sonnabend neben der Figur gefunden, nach Hause getragen und die Polizei verständigt. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch auf Nachfrage.

Diese Form von Vandalismus ist nicht neu: Die erstmals in den 1950er Jahren aufgestellte Kunststeinfigur wurde in den vergangenen Jahren wiederholt geköpft. (szo)

