Kunstrasenplatz ist fertig Die Stadt hat den Belag des Platzes ausgetauscht. Zuletzt gab es darum noch Aufregung.

Der neue Kunstrasenplatz von Königsbrück wird am Sonntag eingeweiht. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Die Fußballer des SV Königsbrück/Laußnitz haben auch in Königsbrück wieder gute Spiel- und Trainingsbedingungen. Der neue Kunstrasenplatz der Stadt an der Oberschule ist fertig und damit bereit für die Eröffnungsspiele am Wochenende. Die Stadt hatte den Belag des Platzes in den vergangenen Wochen aufwendig erneuert. Dazu wurden zunächst der Kunstrasen entfernt, die elastische Schicht darunter ausgebessert, neuer Kunstrasen ausgerollt und schließlich die Rillen mit Granulat verfüllt.

Gerade um dieses Granulat hatte es aber zuletzt noch Aufregung gegeben, sagte Bürgermeister Heiko Driesnack (CDU) jetzt im Stadtrat. Holländische Journalisten hatten aufgedeckt, dass von Granulat auf vielen niederländischen Kunstrasenplätzen eine Gesundheitsgefahr ausgeht. Der Planer der Stadt fragte daraufhin nach. Das Granulat, das in Königsbrück verwendet wird, ist aber unbedenklich. Der SV lädt zur Eröffnung am Sonntag, ab 15 Uhr, ein. (SZ/pre)

