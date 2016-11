Kunstrasenplatz bald komplett Die Stadt will Ballfangzäune und neue Lichtmasten aufstellen lassen. Ein Wunsch bleibt jedoch unerfüllt.

Auf dem Sportplatz wurde schon Rollrasen verlegt. © Matthias Schumann

Die Restarbeiten am Kunstrasenplatz in Königsbrück starten in wenigen Tagen. Die Stadt hatte im Herbst den Belag des Fußballplatzes austauschen lassen. Anfang Dezember sollen nun die neuen Ballfangzäune aufgestellt und zwei neue Lichtmasten installiert werden. „Die Masten sollen spätestens Anfang Dezember kommen“, sagt Bürgermeister Heiko Driesnack (CDU).

Die Stadt hatte vor der Vergabe der Restleistungen erst einmal abgewartet, was die Sanierung des Platzes kosten würde. Eine Unbekannte war nämlich der Zustand des elastischen Unterbodens unter dem Kunstrasen. Zum Glück für Königsbrück war die Schicht noch in einem relativ guten Zustand. Deshalb hatte die Stadt noch Geld zur Verfügung, um den Ballfangzaun aufstellen zu lassen und zwei Lichtmasten zu erneuern. Die beiden Masten ersetzen die Betonmodelle, die jetzt an der Mitte des Platzes stehen. Sie werden zurückgebaut und durch Metallmasten ersetzt. Die anderen Lichtmasten an den Ecken des Platzes bestehen schon aus Metall.

Die Stadt Königsbrück gibt für beide Projekte rund 65 000 Euro aus. Sie hat insgesamt 345 000 Euro zur Verfügung, 60 000 Euro davon schießt die Stadt selbst zu. Planer und Stadt haben bei dem Vorhaben aber so gut gewirtschaftet, dass sie ungeplant noch zwei Fertigteilgaragen kaufen wollte. Die sollten die Gerätschaften für die Pflege des Rasens beherbergen. Die Fördermittelstelle hat den Vorschlag aber abgelehnt, weil die Maßnahme nicht förderfähig sei. „Der Sportverein ist bereits informiert“, sagt Heiko Driesnack. (SZ/pre)

