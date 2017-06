Kunstrasen für Coswiger Fußballer Schon ab Herbst soll auf dem ganzjährig bespielbaren Platz der Ball rollen. Der Umbau des Aschehartplatzes kostet rund 750 000 Euro.

Im Februar überbrachten Vertreter des Freistaates den Fördermittelbescheid. Nun wird gebaut, und im Herbst soll der Kunstrasenplatz fertig sein. © Archiv/Norbert Millauer

Die Kicker vom Coswiger FV bekommen bis zum Herbst an der Weinböhlaer Straße einen ganzjährig bespielbaren Kunstrasenplatz. Die Stadträte beschlossen jüngst die Vergabe des Umbaus an die Firma Schmitt GmbH Garten-Landschafts- und Sportplatzbau in Groß Köris. Bislang handelt es sich bei dem Platz neben dem Olympia um einen Aschehartplatz.

Wie Torsten Schröder vom Coswiger Stadtmarketing der SZ sagte, hatten im Zuge der Ausschreibung sechs Firmen Angebote eingereicht. Diese seien gesichtet und vom Architekturbüro geprüft worden. Die Firma Schmitt GmbH habe nicht nur den wirtschaftlichsten Vorschlag unterbreitet, sondern auch langjährige Erfahrung auf dem Gebiet vorzuweisen.

Der Umbau zum Kunstrasenplatz wird rund 750 000 Euro kosten. Davon werden knapp 450 000 Euro aus Fördermitteln bestritten, den Rest trägt die Stadt Coswig. „Das ist viel Geld“, sagt Torsten Schröder, „aber wir wollen in unsere Kinder und Jugendlichen investieren und auch den Erwachsenen etwas bieten.“

Die etwa dreimonatige Bauzeit soll Mitte Juli beginnen. Zunächst muss der Belag entfernt werden, dann erfolgen Unterbaumaßnahmen mit Drainage, um die Festigkeit herzustellen. Zudem wird die Baustelle genutzt, um das Gelände einzuzäunen und auch die Tribüne zu sanieren. (ukl)

