Kunstpreis für Gerhard Schöne Die Stadt Meißen vergibt ihren Kunst- und Kulturpreis in diesem Jahr an den bekannten Liedermacher. Am Donnerstag wird die mit 2000 Euro dotierte Auszeichnung an den 64-Jährigen übergeben.

Gerhard Schöne erhält am Donnerstag den Kunst- und Kulturpreis der Stadt Meißen. Der Preis wird seit 2001 aller zwei Jahre an Künstler vergeben, deren Werk von großer Bedeutung für die Elbestadt ist. © Claudia Hübschmann

Die Stadt Meißen vergibt ihren Kunst- und Kulturpreis in diesem Jahr an Gerhard Schöne. „Der beredte Liedermacher, der uns mit seinem Gesang und klugen Texten zum Lachen, zum Weinen und Nachdenken bringt, prägte mit seinen Liedern den Zeitgeist einer ganzen Generation“, begründete die Jury laut einer Mitteilung vom Dienstag ihre Auswahl. Schöne habe sich vor allem unter den schwierigen Bedingungen der SED-Diktatur große Anerkennung und Glaubwürdigkeit erworben.

Die mit 2000 Euro dotierte Auszeichnung wird dem 64-Jährigen, der aus Coswig stammt und mit seiner Familie in Meißen lebt, am Donnerstag verliehen. Der Preis wird seit 2001 aller zwei Jahre an Künstler vergeben, deren Werk von großer Bedeutung für die Elbestadt ist. (dpa)

