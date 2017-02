„Kunstposse, Provokation und Anschlag auf unsere Identität“ Flüchtlingsgräber und alte Busse in der Stadt sollen gegen Krieg mahnen. Das löst Kritik aus. OB Hilbert verteidigt die Aktionen.

Am 7. Februar werden auf dem Neumarkt drei ausrangierte Busse hochkant aufgestellt. Das ist ein Kunstprojekt, das an den Schutzschild erinnern soll, den Bürger im syrischen Aleppo gegen Scharfschützen aufgestellt haben. Auf dem Theaterplatz folgt am 10. Februar ein weiteres Projekt: Fotos, die wie ein richtiger Friedhof von Flüchtlingen aussehen und wirken.

Diese Kunstwerke erregen bereits vorab die Gemüter. Die Dresdner Friseurmeisterin Arlett Ospel hat einen Brief an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) geschrieben, in dem sie ihre „Empörung“ zur „Kunstposse, Geldverschwendung und politischen Provokation“ zum Ausdruck bringt. „Was ist Ihre Intention? Provokation kritischdenkender Dresdner?“, fragt sie den OB und ob das ein „Umerziehungsprogramm“ oder das Wecken von Schuldgefühlen für die Geschehnisse in Syrien sei.

Die Frau kritisiert, das stille Gedenken mutiere zu einem „antifaschistischen“ Spektakel. Die Generation, die Dresden wieder aufgebaut habe, verstehe den „Kult mit der Schuld“ nicht mehr. „Deutlicher kann man seine Verachtung den Dresdner Opfern gegenüber nicht sichtbar machen, um gleichzeitig das Herausheben einer fremden Erinnerungskultur zu etablieren.“ Hilbert trage dazu bei, dass die gespaltene Stadt sich in ihren Teilen weiter voneinander entferne. Die AfD Dresden spricht bei dem Kunstprojekt mit den Bussen von einem „Anschlag auf unsere Identität.“

Der Bezug zum 13. Februar ist absichtlich so gewollt, sagt OB Hilbert. „Wir haben lange gerungen, dass der 13. Februar zu einem Tag wird, der uns an unsere gemeinsame Verantwortung erinnert, weder Schuldkult ist, noch Opfermythen bedient.“ Das Kunstprojekt am Neumarkt werde provozieren. „Die Busse werden nicht schön aussehen, sie sind ein harter Kontrast zur Kulisse. Das aber ist gewollt.“ Es solle aufrütteln. „Damit wir uns bewusst werden, wie wertvoll Frieden ist, wie wertvoll unsere Demokratie ist und wie wichtig, dass wir sie bewahren.“ (SZ/awe)

