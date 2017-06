„Kunst:offen“ in Sachsen jetzt auch im Altkreis

Eine Woche vor dem KunstLandStrich der Hoyerswerdaer KulturFabrik findet die Aktion „Kunst:offen in Sachsen“ statt: Am jetzigen Pfingstwochenende, also vom 3. bis 5. Juni, zeigen Künstler in ihren Ateliers Ausschnitte ihres Schaffens und stehen an den Öffnungstagen im Regelfall zwischen 10 und 18 Uhr für Gespräche mit Besuchern bereit.

Im Altkreis Hoyerswerda nehmen an dieser 13. Aktion „Kunst:offen“ teil:

– Helga Schönach (Malerei) in der „malstube“ des Bernsdorfer Ortsteils Straßgräbchen am Siedlungsweg 3 (So, Mo)

– Anita Guske (Malerei, Grafik / Monotypien in Acryl oder Aquarell) im Spreetaler Ortsteil Burg am Lindenweg 7 (So, Mo)

– Heinz Maruschke (Malerei, Grafik), Atelierhaus Lauta, Turmstraße (So, Mo)

– Dorothea Tschöke (Seidenmalerei, Textil, Schmunzelgalerie, Lustige Figuren, Schmuck, Fotografie/Video, Keramik/Porzellan) im Ostereiermuseum des Elsterheide-Ortsteils Sabrodt // Erlebnishof und Gartengalerie, Dorfstraße 41 (Sa, So, Mo). (JJ)

