Kunsthandwerker schmieden Verbindungen Die Handwerkskammer Dresden stellt zu den Europäischen Tagen Betriebe in Ostsachsen vor. Auftakt ist in der Scheune.

Aus Feuer und Eisen wird Kunst: Der Schmied Wolfram Ehnert hat am Kraftwerk Mitte und am Dresdner Schloss mitgewirkt. © Sven Ellger

Dresden. Schmieden gehört für Wolfram Ehnert zum Alltag. Der 60-Jährige führt unter dem Namen „Gestaltetes Metall“ sein Unternehmen. Dazu gehören zwei Meister, drei Gesellen, zwei Lehrlinge und die Goldschmiedin Juliane Poth. Zu den Arbeiten der Firma zählen ausgefallene Wasserspiele, Skulpturen und historische Wetterfahnen ebenso wie exklusive Wintergärten, Tore und Gitter, aber auch sakrale Kunstwerke. Ehnert hat am Dresdner Schloss und am Kraftwerk Mitte mitgewirkt, wenn auch die meisten Auftraggeber aus dem privaten Bereich kommen. Schwerpunkte der Arbeit des Kunstschmieds liegen in der Denkmalpflege und in der individuellen Gestaltung. Seit einigen Jahren setzt er auf Mokume-Gane-Schmuck. Die aus Japan stammende Schmiedekunst aus Schichtmetall bedeutet Metall wie Holz. Jedes Teil ist ein nicht wiederholbares Unikat.

Wolfram Ehnert lädt jährlich Ende August zu einem Handwerkermarkt in seinen Kastanienhof in der Quorener Straße ein. Zum Botschafter seines Handwerks wird er auch zu den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks. Nach dem Auftakt am 30. März in der Dresdner Scheune öffnen 60 Kunsthandwerker vom 31. März bis zum 2. April ihre Werkstätten.

Organisiert wird das Ganze von der Handwerkskammer Dresden. „Bei den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks können die Besucher nicht nur einen Blick hinter die Kulissen des Handwerks werfen, sondern erleben zugleich auch die große Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten im Kunsthandwerk“, sagt Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden. Besucher haben die Gelegenheit, Entdeckungstouren durch die Werkstätten, Ateliers und Verkaufsräume der Kunsthandwerker und Designer zu unternehmen und die unverwechselbare Handschrift des sächsischen Kunsthandwerks zu erleben, sagt er. Zum Teil bieten die Teilnehmer Workshops für Erwachsene und Kinder, Vorträge, Werkstattführungen, Ausstellungen und vieles mehr an.

Hintergrund: Die Initiative zu den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks ging 2002 vom französischen Ministerium für Handwerk aus und findet alljährlich am ersten Aprilwochenende statt. Mittlerweile öffnen Kunsthandwerker in Belgien, Bulgarien, Deutschland, Estland, Griechenland, Großbritannien, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweiz und Ungarn ihre Ateliers.

Eröffnung mit Podiumsdiskussion und Modenschau am 30. März 2017, 19 Uhr in der Scheune, Alaunstraße.

zur Startseite