Kunstfasermatte hält 15 Jahre Das Teuerste am Kunstrasenplatz ist der Unterbau aus Elastik. Nach 40 Jahren muss auch der erneuert werden.

Die Fasern des Kunstrasens müssen mehrmals in der Saison gebürstet werden. Bis 2025 soll die Fasermatte halten. © Brühl

Ende 2010 ist das Stadion im Husarenpark eingeweiht worden. Besonderes Highlight: der Kunstrasen. Wie jedes Objekt bedarf auch der Kunstrasen einer ständigen Pflege. So muss die Fläche mehrfach im Monat gesäubert werden. Einmal jährlich ist eine Intensivpflege erforderlich. Das Granulat zwischen den Fasern muss mehrfach jährlich aufgefüllt werden. Für den Wasserabfluss ist die Drainage sauber zu halten. Neben dieser Pflege spielt auch die Nutzung eine Rolle. Da alternativ von den Fußballern in den Sommermonaten auch der Sportplatz im Stadtpark genutzt wird, wird der Kunstrasenplatz weniger beansprucht. Derzeit ist von einer Nutzung von 15 Jahren auszugehen. 11 500 Euro kostet die Kunstfasermatte ohne Unterbau, weitere 12 700 Euro das Herrichten und Nachverfüllen mit Quarzsand. Diese Kosten fallen aller 15 Jahre an. Der Unterbau (Elastikschicht) ist langlebiger. Hier fällt eine Erneuerung aller 40 bis 45 Jahre an. Die Pflegeleistungen der Firma Kotte belaufen sich auf etwa 30 000 Euro pro Jahr und werden von der Stadt getragen. Der Verein übernimmt die Verbrauchskosten, wie den Strom für die Flutlichtanlage. (ulb)

zur Startseite