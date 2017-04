Kunstbus hält am Kloster Am 24. und 25. Juni kann man wieder für 9 Euro Kunst und Kultur erfahren. Das Kloster St. Marienstern ist eine Station.

Das Zisterzienserinnenkloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau war 1998 der Ort der 1. Sächsischen Landesausstellung. Damals gezeigte Schätze sind jetzt auch auf der Kunstbus-Station am 24. und 25. Juni dieses Jahres zu sehen. © Matthias Schumann

Da ist den Akteuren im Kulturraum ein wirklich nachhaltiges Event eingefallen. Bereits zum fünften Mal präsentiert sich nämlich im Sommer die Kunstszene der Oberlausitz den Besuchern. Wobei das fahrende Volk nicht – wie einst im Mittelalter – die Künstler sind, sondern das Publikum. Der „Kultur-Bus der Oberlausitz“ macht es möglich. Für bescheidene 9 Euro kann der Kunstfreund ein All-Inklusive-Paket für zwei Tage erwerben. Und der Kunstbus fährt diesmal, am 24. und 25. Juni, sogar noch mehr Stationen an. Mit mehr Künstlern und mehr Musik, wie es in einem Internet-Flyer heißt. Das Projekt unter der Schirmherrschaft von Landrat-Beigeordneter Birgit Weber wird Ende April mit einer Pressekonferenz in Bautzen offiziell vorgestellt. Aber eine Station ist so interessant, dass wir schon mal ein paar Tage eher einen Blick darauf werfen wollen.

Sie heißt „Schätze im Kloster“ und wird direkt über die Haltestelle am Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau angefahren. Da dürfte für ein Wochenende wieder ein Hauch der 1. Sächsischen Landesausstellung wehen. Wir erinnern uns: 1998 hatten über den Sommer sage und schreibe 365 000 Gäste das Kloster besucht. An 3 100 Führungen nahmen damals fast 80 000 Leute teil. Was im Übrigen auch eine Belastungsprobe für die Zisterzienserinnen des Konvents gewesen war, die schließlich in einem Kloster vor allem der Stille, dem Gebet und der Meditation verpflichtet sind.

Kunstwerke aus sieben Jahrhunderten

So viele Besucher werden an dem einen Wochenende natürlich und zum Glück nicht erwartet. Aber die 12 Ausstellungsräume der „Schatzkammer“ werden durchaus ein guter Grund sein, den Bus zu verlassen. Gezeigt werden Kunstwerke aus sieben Jahrhunderten. Einzigartige mittelalterliche Handschriften, Meisterwerke gotischer Goldschmiedekunst, Reliquiare und liturgische Gefäße, reich gestaltete Stickereien, liebreizende Skulpturen und barocke Gemälde bilden den Kern der Ausstellung. Und auch der Kräuterladen, der Kräutergarten, die Klosterkirche oder auch die Klosterbäckerei stellen bei dieser Gelegenheit durchaus interessante Anziehungspunkte dar.

Etwas ganz Besonderes aber werden eine Fotoausstellung mit Tanzperformance sein, worauf Andreas Oschika aus der Werkstatt St. Marienstern jetzt schon aufmerksam macht. Das Projekt der Behindertenwerkstatt knüpft an eine Foto-Ausstellung an, die jetzt in Pulsnitz zu Ende ging. Der Leipziger Fotograf Olaf Mertens hatte eine Tanzperformance dokumentiert, die Menschen mit Down-Syndrom als Akteure hat – unterstützt vom Ernst-Rietschel-Kulturring und dem Studio Tanz-Art von Anne Dietrich. „Während der Kunstbus-Tour wird es einen Tanzboden vor dem Klosterladen geben, wo die Tanzperformance noch einmal aufgeführt werden soll“, so Andreas Oschika.

Natürlich nicht siebenmal pro Tag, das würde die Akteure natürlich völlig überfordern. „Unsere Tänzer sind jetzt schon mächtig aufgeregt.“ Die aufgezeichnete Performance wird aber gewiss per Video die ganze Zeit zu sehen sein, im Rahmen der Freiluft-Fotoausstellung. „Außerdem gibt es andere interaktive Formen der Mitwirkung unserer Werkstatt-Beschäftigten.“ Dass der Kunstbus auch Behinderte in den Mittelpunkt rückt, sei ein wichtiges Signal für die Inklusion. „Sie sind nicht nur Konsumenten, sondern auch Produzenten von Kultur“, so Andreas Oschika.

Zweifacher Ringverkehr

Die Kunstbus-Tour am 24. und 25. Juni wird ein zweifacher Ringverkehr sein. Sie führt von Bautzen über Panschwitz-Kuckau, Kamenz, Pulsnitz, Demitz-Thumitz und Kirschau zurück nach Bautzen. Beziehungsweise in genau die andere Richtung. Das All-Inklusive-Ticket beinhaltet die freie Fahrt am ganzen Wochenende sowie den Eintritt in alle Kunstorte. Ermäßigte Tickets für Schüler, Studenten und Rentner kosten fünf Euro. Kinder bis 14 zahlen in Begleitung Erwachsener keinen Fahrpreis. Die Busse, die selbst mit Kunst- und Musik-Akteuren angefüllt sind, pendeln täglich von 12 bis 19 Uhr, die Stationen öffnen bereits eine Stunde eher ihre Pforten.

zur Startseite