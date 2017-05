Kunstblumen in TV-Show Ein TV-Sender präsentiert mollige Models. Für ein Fotoshooting ist Sebnitzer Handwerkskunst gefragt.

Diese Jury ist dabei, wenn Sebnitzer Seidenblumen auf Sendung gehen. © rtl2

Sebnitzer Seidenblumen sind bald im Fernsehen zu bewundern: als Modeschmuck für Mollige in der zweiten Staffel der TV-Show „Curvy Supermodel“ von RTL 2. Darüber informiert das Stadtmarketing. Die in traditioneller Handarbeit angefertigten Kunstblumen sollen für Fotoshootings als Accessoires dienen und die Kleider der Kandidatinnen schmücken. Das Jury-Quartett der Sendung, bestehend aus Plus-Size-Model Angelina Kirsch, Moderatorin Jana Ina Zarella, Modelagent Peyman Amin und Choreograph Carlo Castro, will den Zuschauern zeigen, dass sich Schönheit nicht mit dem Maßband messen lässt. Die Show wird voraussichtlich im Juli auf RTL 2 ausgestrahlt. (kc)

