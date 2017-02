Kunstblumen-Familie Mey besucht Sebnitz Als Blumenfabrikanten prägten die Meys bis 1936 die Stadt. Jetzt gibt es ein Wiedersehen.

Die Kunstblumen-Familie Mey stattet der Stadt Sebnitz einen Besuch ab. © Steffen Unger

Die baulichen Zeugen ihres Schaffens sind bis heute bestimmend für das Sebnitzer Stadtbild: Die Kunstblumenfabrik Mey & Co. auf der Langen Straße – heute Sitz der Arbeitsagentur – gehört ebenso dazu wie die leerstehende Fabrikantenvilla auf dem Burggäßchen 10 – der alte Sebnitzer Kindergarten. Knapp 300 Jahre, von 1650 bis 1936 lebte die Familie Mey in Sebnitz. Der Historiker Alfred Meiche hat ihr Wirken in einer Familienchronik festgehalten.

Am kommenden Sonnabend kommen die Nachfahren der Familie zu einem Besuch nach Sebnitz. Der Anlass ist der 80. Geburtstag von Wiltrud Diez de Ulzurrun Mey, der älteste Tochter des letzten in Sebnitz lebenden Vertreters der Familie. Sie möchte mit ihren Geburtstagsgästen einen Tag in der früheren Heimatstadt ihrer Familie verbringen. Auf dem Plan stehen unter anderem eine Führung durch das Heimatmuseum sowie durch die Schaumanufaktur im Haus der Kunstblume.

Die 1650 aus Böhmen geflüchtete Familie war zunächst in der Weberei tätig. 1840 baute Carl Gotthelf Mey das Fabrikgebäude auf der Langen Straße. Mehr als 30 Jahre war er Bürgermeister der Stadt. Nach dem Verkauf des Sebnitzer Besitzes siedelte die Familie in den Schwarzwald über.

