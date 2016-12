Kunst zum Mitnehmen Am Freitag setzen Ragnhild Becker und Gunar Seitz Gipsfiguren in Görlitz aus. Was aus ihnen wird, bleibt spannend.

Die Künstler Ragnhild Becker und Gunar Seitz mit zwei Visitors. Ab Mittwoch landen die Gipsfiguren in der Region. © privat

Die knuffigen Figuren aus Alabaster-Gips sind zwischen fünf und 25 Zentimeter groß. Sie heißen Visitors, zu deutsch Besucher. Auch wenn sie durchaus so aussehen, kommen sie nicht von einem anderen Stern oder Planeten, sondern aus Friedrichshafen am Bodensee, gefertigt vom Künstlerpaar Ragnhild Becker und Gunar Seitz. Das Paar wird am Freitag, zwischen 11 und 13 Uhr, einige Visitors in Görlitz an markanten Punkten verstecken. Nach dem Aufstellen bleiben die durchnummerierten Kunstobjekte sich selbst überlassen. Das ist gewollt und Teil des Konzeptes: weitergeben, loslassen, teilhaben, so lange, bis ein aktiver Prozess entsteht, so die Philosophie. Die Visitors gehen auf die Reise, haben keine Besitzer und entziehen sich dem Kunstmarkt.

Jeder Mensch, der eine Figur entdeckt, kann selbst entscheiden, ob er den Visitor stehen lässt, umsetzt oder mitnimmt. Die Aktion ist international und offen. Bislang haben sich über 1000 Personen an der Aufstellung und der Dokumentation in Form von Fotos, Beschreibungen, Zeichnungen, Filmen oder Rückmeldungen beteiligt, berichtet das Künstlerpaar. Landet eines der Objekte mal im Müll, ist das nicht tragisch, denn über 17000 Visitors finden sich bereits in 94 Ländern der Erde sowie im Orbit, der Arktis und der Antarktis. Der höchste Visitor auf der Erdoberfläche steht beispielsweise in 5000 Metern Höhe in den ecuadorianischen Anden, der tiefste am Toten Meer in Israel. Seit 2005 gibt es zudem einen Unterwasser-Visitor südlich von Korsika.

Die Standorte sind durch Rückmeldungen verbürgt, so die Künstler. Die ungewöhnliche Aktion richtet sich „gegen elitäre Kunst im Elfenbeinturm“. „Kunst gehört in die Öffentlichkeit und allen“, sagt Seitz. Das Paar aus Friedrichshafen überlässt seit 2001 die Visitors der Allgemeinheit. Die allererste Gipsfigur entstand allerdings bereits 1990 im Kreis Hersfeld-Rotenburg, sozusagen ein Vorläufer der heutigen Aktion. Die Figuren sind Unikate und ursprünglich aus dem Abfall größerer Kunstobjekte entstanden. Sie sind fünf bis zehn Zentimeter groß, weiß oder blau. Auf der Unterseite der Gips-Objekte klebt ein Etikett mit der Nummer des Visitors, der E-Mail-Adresse und Internetseite der Künstler. So können die Menschen die aktuellen Standorte im Netz weitergeben. Inzwischen gibt es auch eine seetaugliche Variante, den „Sea-Visitor“ mit Strohhalm. Er wird am Wasser ausgesetzt.

Die hiesige Region geriet wegen ihrer Nähe zu den Nachbarländern ins Visier der Künstler. „In diesem Jahr haben wir Grenzregionen ausgewählt“, erklärt Ragnhild Becker. Nach Grenzgebieten zu Frankreich, den Niederlanden und Österreich nun also das Dreiländereck. Schwerpunkt der Aussetz-Aktion ist dabei Zittau. Von dort aus soll die Kunstaktion in den Nachbarländern Polen und Tschechien weitergeführt werden, ergänzt Gunar Seitz.

Am Dienstag reist das Paar aus Kassel kommend an. Bis zum Wochenende bleibt es in der Region und versteckt am Donnerstag Visitors in Großschönau und Hainewalde, am Freitag dann unter anderem in Görlitz. Sie seien schon sehr auf die Stadt und die Neiße gespannt, sagen die Künstler. Insgesamt werden in Görlitz 25 Figuren zum Einsatz kommen. Das Künstlerpaar vom Bodensee freut sich bereits darauf Rückmeldungen von den weiteren Reisen der Oberlausitz-Niederschlesien-Visitors zu bekommen.

