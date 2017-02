Kunst-Vorträge in Radeberg Auf Schloss Klippenstein locken besondere Veranstaltungen.

Schloss Klippenstein. © Thorsten Eckert

Die Reihe „Vorträge zur Kunstgeschichte“ startet am Mittwoch, dem 22. Februar, in das Jahr. Kunsthistorikerin Dr. Marianne Risch-Stolz wird über den Künstler Jan van Eyck (1390 bis 1441) sprechen, einem Vertreter der altniederländischen Malerei. Er lebte als Hof- und Stadtmaler in Brügge.

Am Mittwoch, dem 8. März, folgt der zweite Vortrag. Er widmet sich dem Maler und Grafiker Paul Klee. Nach Studium bei Franz v. Stuck in München Bekanntschaft mit Werken der französischen Impressionisten und den Malern der Künstlergruppe des Blauen Reiter. Wirkte als Lehrer am Bauhaus und der Düsseldorfer Akademie. Die Reise nach Tunis 1914 mit August Macke wurde ausschlaggebend für den Durchbruch zur Farbe in seinen Werken. Die Vorträge beginnen jeweils um 18 Uhr. Veranstaltungsort ist das Schloss Klippenstein. Der Eintritt beträgt jeweils 6,50 Euro. (SZ)

Anmeldung erbeten unter 03528 416383

