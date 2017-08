Kunst unterm Hammer Zur neunten Kunstauktion in der Oberlausitz in Pulsnitz konnten mehr als 80 Werke ersteigert werden – einige zum Schnäppchenpreis.

Beim Druck „Mick Jagger“ von Jürgen Haufe hatte Auktionatorin Birgit Weber gut zu tun. Am Ende ging das Werk für 800 Euro an den neuen Besitzer. © Jonny Linke

In den Medien erfährt man ab und an von Kunstversteigerungen, wo es um Millionen geht. Doch ob diese Summen immer gerechtfertigt sind, liegt wie bei so vielem im Leben, im Auge des Betrachters. Auch die Oberlausitz ist bekannt für sein handwerkliches Geschick und seine Kunst, auch wenn die Werke nicht solche Millionenbeträge aufrufen. Doch auch Bildende Kunst aus Ostsachsen ist gefragt und bringt gutes Geld, wie jetzt in Pulsnitz die 9. Kunstauktion am Samstagnachmittag der Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz zeigte.

Die Stiftung hat sich die Präambel gesetzt, die Position der bildenden Kunst zu stärken und Kunst- und Kulturwerte in der Oberlausitz zu bewahren. Es sind Werke von Künstlern aus vielen Orten der Oberlausitz, aus Privatsammlungen oder Nachlässen, die hier im übertragenen Sinn unter den Hammer kamen. „Wir haben wundervolle Werke aus der ganzen Oberlausitz zur Versteigerung. Ob aus Zittau, Bautzen, Ohorn oder Pulsnitz“, so Joachim Mühle vom Stiftungsvorstand. Und die Kunstwerke unterschieden sich stark.

„Es gab über lange Zeit ein Onlinekatalog, bei welchem man sich die Werke ansehen konnte. Es gibt viele tolle Werke der Malerei, Skulpturen oder Bronze zu ersteigern“, erklärt Joachim Mühle. Doch dem normalen Bürger, der einfach dem Aussehen den meisten Wert schenkt, waren die wirklichen Werte der Stücke gar nicht bewusst. „Die Spannung bei unserer Versteigerung ist auch, dass es traumhafte Werke aus der Oberlausitz sind, welche zwischen 35 Euro und 1 500 Euro Anfangsgebot liegen“, beschreibt Joachim Mühle.

Hitzige Bieterschlacht

Das Geld, welches bei der Auktion zusammenkommt, hat zweierlei Nutzen. Die Hälfte der Erlöse gehen direkt an die Künstler. Der Rest der Erlöse bleibt bei der Stiftung. Besonders gefragt waren die Werke mit niedrigem Einstiegsgebot. Schnell gingen dort die Hände der Bieter mit ihren gelben Nummernkärtchen nach oben. Doch stieg der Preis rasch über das persönliche Limit, wurde der Aktionsmus rasch ausgebremst. Auch Stefan Schlegel aus Bautzen ist extra für die Auktion nach Pulsnitz angereist. Schon im Vorfeld hat er mit seiner Frau die zu ersteigernden Werke in Augenschein genommen. „Wir haben uns die Werke angesehen und uns rasch für ein besonderes Kunstwerk entschieden“, erzählt Stefan Schlegel. Seiner Frau und ihm hatte es eine Bronze angetan. Die Bronze mit der Auktionsnummer 27 stammt von Prof. Helmut Heinze aus Kreischa und wurde vor vier Jahrzehnten gefertigt. „Ich bin seit vielen Jahren mal wieder auf einer Auktion, da mir und meiner Frau dieses kleine Kunstwerk sehr gefallen hat. Wir haben uns vorher den Einstiegspreis von 120 Euro angesehen und uns ein Maximalgebot ausgemacht“, erklärt Stefan Schlegel. Am Ende geht das Werk allerdings für 325 Euro weg – an einen anderen Bieter.

Eine hitzige Bieterschlacht gab es indes um ein Kunstwerk mit dem Namen „Mick Jagger“ aus der Privatsammlung des 1999 verstorbenen Ohorner Künstlers Jürgen Haufe. Der großformatige Druck ging für 800 Euro weg. Der Käufer, der anonym bleiben will, versicherte, dass es in der Region bleiben werde. Am Ende gab es nicht für jedes Kunstwerk einen Interessenten. Doch eine Vielzahl der Werke fand einen neuen Besitzer. Und wie am Beispiel von der Farbserigraphie vom Ohorner Künstler Jürgen Haufe zu sehen, waren die Bieter voller Herzblut bei der Sache gewesen.

zur Startseite