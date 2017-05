Kunst und Krise

Wie prägen aktuelle Krisen den neuen Spielplan?

Theaterstücke müssen nicht vordergründig politisch oder neu sein, um aktuelles Zeitgeschehen zu kommentieren. Jacques Offenbachs Operette „Die Großherzogin von Gerolstein“ ist 150 Jahre alt und in einer Zeit entstanden, da hierzulande noch der Adel herrschte und Deutschland ein Flickenteppich aus vielen kleinen Staaten war. Aber Generalintendant Klaus Arauner hält gerade dieses erste neue Stück der kommenden Spielzeit hoch aktuell. Mit beißendem Spott kommentiere diese Operette Machtmissbrauch – durch eine liebestolle Fürstin – und die Absurdität des Krieges. Denn das kleine Fürstentum Gerolstein unterhält vor allem deshalb eine eigene Armee, damit die nicht mehr ganz junge Fürstin immer ausreichend junge Männer zum Verführen hat. Dies herauszuarbeiten, ist die Aufgabe von Regisseur Steffen Piontek und Ausstatter Mike Hahne, die als Team in Görlitz schon „Orpheus in der Unterwelt“ und „Wiener Blut“ gestaltet haben.

Noch deutlicher werden Bezüge zu aktuellen Problemen in der 1950 uraufgeführten Oper „Der Konsul“ des Amerikaners Gian Calo Menotti, die Schauspielintendantin Dorotty Szalma inszenieren wird. Es ist eine Flüchtlingstragödie, die Szalma in der Türkei spielen lässt. Ein Oppositioneller auf der Flucht vor einem diktatorischen System und seine Frau, die Rettung in einem Konsulat sucht, das sie aber ständig abweist, stehen im Mittelpunkt des Stückes. „Überraschend und erschreckend“ sei es, wie Menotti vor beinahe 70 Jahren aktuelle Entwicklungen beschrieben habe – in einem Stück, das im Original „irgendwo in Europa, Gegenwart“ verortet wird.

Der Start ins neue Schauspiel-Jahr ist ebenfalls dramatisch aktuell. Das Ein-Personen-Stück „Am Boden“ von George Brant zeigt eine Kampfjet-Pilotin, die schwanger wird und daher nur noch vom Boden aus, per Drohne, Terroristen jagen kann. Auf einmal stellt sich die existenzielle Frage, ob der Terrorist vielleicht auch ein Mensch ist, der eine Familie hat ...

Auch die Tanzcompany wird in ihrem ersten von zwei neuen Stücken politisch. „Typen ...“ wird es heißen, und es handelt von Vorurteilen und Verallgemeinerungen: Stereotypen eben. „Wir verallgemeinern sehr oft und gerne“, kommentiert Dan Pelleg die Idee des neuen Stückes, das er gemeinsam mit Marko E. Weigert entwickelt. „Dabei vergessen wir oft, dass jeder Mensch für sich selbst steht.“

Über Ausgrenzung und Vorurteile geht es auch in einer spartenübergreifenden Produktion der drei Jugend-Ensembles aus Jelenia Góra, Liberec und Zittau. „House on a crossroad“ heißt die multimediale Produktion, die für Mai 2018 geplant ist.