Kunst trifft Handwerk Im Museum zieht für einen Tag Marktleben ein. Da gibt’s nicht nur Schönes und Kostbares zu sehen, sondern auch zu kaufen.

Im Lohgerbermuseum werden am Montag Künstler und Handwerker erwartet

Das Lohgerbermuseum in Dippoldiswalde verwandelt sich auch in diesem Jahr für einen Tag in einen Kunsthandwerkermarkt. Diesmal sind alle Interessierten am kommenden Montag, dem 3. Oktober, zwischen 10 und 18 Uhr eingeladen. Wie das Museum informiert, werden viele Kunsthandwerker, Künstler und Handwerker im Museumshof, -garten und in den Museumsräumen ihre Arbeiten präsentieren. Über 30 Mitwirkende haben ihr Kommen zugesagt. Darunter ist zum Beispiel Grit Bormann, die in Reichstädt eine Töpferei hat, in der wunderschöne Ton- und Töpferwaren entstehen. Ebenso hat sich Mario Nitschke angekündigt, der in Bärenstein als Bildhauer und Maler arbeitet. Auch der bekannte Künstler und Porzellangestalter Olaf Stoy wird dabei sein wie die Keramikerin Iris Pelka aus Dippoldiswalde. So lang, wie die Liste der Mitwirkenden ist, so breit wird das Spektrum ihrer Arbeiten sein, die sie mitbringen. Bildhauer, Keramiker, Porzellan-, Holz-, Glas-, Leder- und Papiergestalter werden dem Publikum zeigen, was unter ihren Händen für Kunstwerke entstehen. Wer Gefallen daran findet, kann diese Arbeiten auch kaufen, informiert das Museum. Das betrifft auch die Ausstellung mit dem Titel „Dingmagie“. Das Dippser Museum zeigt seit Ende April kleine Objekte aus Papier und Naturmaterialien von Uta Bormann. Diese Schau geht jetzt dem Ende entgegen, und das eine oder andere Kunstwerk kann noch den Besitzer wechseln, bevor es abgebaut wird.

Die Mitwirkenden sind auch gern bereit, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen und ihre Fragen zu beantworten. Während des Bummels über den Kunsthandwerkermarkt gibt es Livemusik. Es muss auch niemand verhungern und verdursten. Für kulinarische Angebote ist ebenfalls gesorgt. (SZ/ks)

