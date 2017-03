Kunst statt Komasaufen Mit Plakaten will die DAK auf Alkoholmissbrauch aufmerksam machen. Dabei ist die Kreativität von Schülern gefragt.

Janin Borrmann aus Döbeln (links) hatte im vergangenen Jahr mit ihrem Plakat den Wettbewerb „Bunt statt blau“ auf Landesebene gewonnen. Konstanze Haubold übergab den Preis. © André Braun/Archiv

Mit dem Thema Komasaufen setzt sich die Deutsche Angestellten Krankenkasse (DAK) auseinander. Dabei wird Wert auf Prävention gelegt. Zur Aufklärung setzt die Krankenkasse auch 2017 die erfolgreiche Kampagne „bunt statt blau – Kunst gegen Komasaufen“ in Mittelsachsen fort. Beim bundesweiten Wettbewerb werden Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren aufgerufen, mit Plakaten kreative Botschaften gegen das Rauschtrinken zu entwickeln. Je Teilnehmer wird ein Plakat bei der Prämierung berücksichtigt. Es können auch Teams oder Schulklassen mit Einzelbildern am Wettbewerb teilnehmen.

„Ich freue mich, wenn auch Schüler aus Döbeln bei diesem wichtigen und aktuellen Thema Farbe bekennen“, sagt Christian Baier von der DAK-Gesundheit. Im Unterricht helfe dieser Plakatwettbewerb, um mit den Schülern offen über die Risiken beim Rauschtrinken zu sprechen. Dass dies notwendig ist, belegt die Bundesstatistik. Laut dieser landeten 2016 etwa 22 000 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Auch in Mittelsachsen gab es 72 Betroffene, wie aus einer entsprechenden Statistik des Gesundheitsamtes hervorgeht.

Nicht nur das Komasaufen ist ein großes Problem. Wer Bier und Schnaps zu sehr und vor allem regelmäßig zugeneigt ist, kann schnell in eine Abhängigkeit rutschen. Dies geschieht meist schleichend. Alkohol sei die „Droge Nummer 1“ im Landkreis. Das hatte Matthias Gröll erklärt. Er ist im Gesundheitsamt Ansprechpartner für die Suchtberatungsstellen im Kreis und arbeitet eng mit diesen zusammen. 2014 holten sich 1 400 Alkoholkranke aller Altersklassen Rat bei den Suchtberatungsstellen oder im Fachkrankenhaus Bethanien.

Der Weg aus dem Alkoholismus sei schwierig. „Der reine körperliche Entzug bei Menschen mit einem Alkoholproblem dauert drei bis fünf Tage“, so Dr. Rudolf Lehle, ärztlicher Direktor des Fachkrankenhauses Bethanien. Doch die Zeit danach ist die schwerste. Wie Betroffene berichten, sei jeder Tag eine neue Herausforderung, nicht rückfällig zu werden. Das fange schon beim Gang durch den Supermarkt an. Bei vielen Produkten müsse das Kleingedruckte gründlich gelesen werden, denn sogar in der Mundspülung ist teils Alkohol enthalten.

Umso wichtiger ist es nach Ansicht der Initiatoren der Kampagne „bunt statt blau“, Aufklärung zu betreiben. Noch bis zum 31. März können Schüler aus der Region Döbeln ihre Beiträge einreichen. Die Teilnahmebedingungen können im Internet unter www.dak.de/buntstattblau abgerufen werden.

zur Startseite